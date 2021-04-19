【誠哥接種】疫苗股炒高復星醫藥升近4%　內地據報7月前批准首款國外疫苗

▲ 【誠哥接種】疫苗股炒高復星醫藥升半成 內地據報7月前批准首款國外疫苗

外電報道， 中國計劃在7月前批准首款外國新冠疫苗。消息指，中國官員一直詳細評估德國BioNTech公司新冠疫苗的臨床試驗數據，預計會在未來10周內，為該疫苗在中國內地銷售開綠燈。負責引入BioNTech 疫苗的復星醫藥 （02196） 收升3.6%，報37.8元，盤中高見39.15元，曾升逾7%。

92歲李嘉誠接種復必泰疫苗 問「你打咗未？」【下一頁】

其他疫苗股方面，國產新冠疫苗研發商康希諾生物 （06185） 彈7.5%，收報288元。國藥 （01099） 亦升8.8%，收報24.1元，創52周新高。有份投資科興疫苗的中生製藥 （01177） 升2.7%， 收報8.28元。

復星介紹BioNTech接種須知

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

主要新冠疫苗所用技術和有效率

▼ 點擊圖片放大 +2

BioNTech去年12月同意與上海復星醫藥（集團）股份有限公司（Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co.）合作，在2021年向中國提供1億劑疫苗，目前正在等待批准。

另外，李嘉誠基金會上周五（16日）上載長和系創辦人李嘉誠接種疫苗相片，帖文稱：「我今天打咗疫苗，你打咗未？」但未有表明他接種哪款疫苗，消息指他是在養和醫院接種首劑復必泰。

相關文章：【疫苗氣泡】澳門叫停阿斯利康疫苗供貨 康希諾生物仍未止跌今早再挫7%（第二版）

【國產疫苗】康希諾新冠疫苗獲智利批准緊急使用 智利研究稱科興疫苗首劑僅3%保護力



編輯：吳敏芳