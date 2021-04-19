【菲臘親王喪禮】1300萬人睇 多過哈里梅根專訪

英國菲臘親王的喪禮上周六（17日）於溫莎堡舉行，因新冠肺炎疫情限制不設公眾瞻仰儀式，全程電視直播。英媒統計當日有超過1,300萬人觀看菲臘親王喪禮電視直播，超越哈里梅根專訪於英國的收視。

英國菲臘親王喪禮過程

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菲臘親王（Prince Philip）本月9日於溫莎堡逝世，享年99歲。他的喪禮上周六下午於溫莎堡聖喬治教堂舉行，歷時約50分鐘。

多間英媒全程直播，英國共有超過1,300萬人觀看菲臘親王喪禮。其中英國廣播公司（BBC）於高峰期的收視達1,100萬，英國獨立電視台（ITV）收視為210萬，而英國天空電視台（Sky News）收視為45萬。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）早前接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，ITV其後於英國播放專訪內容，獲逾1,200萬人觀看。

現任英女王母親伊麗莎白王太后（Queen Mother Elizabeth）2002年離世時，有1,040萬英國人經電視直播觀看喪禮。而戴安娜王妃（Princess Diana）於1997離世時，多達3,200萬英國人經電視直播觀看喪禮。

為期8日的英國全國哀悼期已結束，但英國王室成員仍處於為期兩周的王室哀悼期。與此同時，英女王將於周三（21日）度過95歲生日。英媒估計哈里王子會陪英女王過生日後，再返美國陪伴妻子梅根待產。

責任編輯：鄭錦玲