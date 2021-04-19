  • 22°C
香港時間 : 2021419日 (一) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【菲臘親王喪禮】1300萬人睇 多過哈里梅根專訪

環球社會熱點 10:43 2021/04/19

分享：

英國菲臘親王的喪禮上周六（17日）於溫莎堡舉行，因新冠肺炎疫情限制不設公眾瞻仰儀式，全程電視直播。英媒統計當日有超過1,300萬人觀看菲臘親王喪禮電視直播，超越哈里梅根專訪於英國的收視。

英國菲臘親王喪禮過程

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫【下一頁】

【菲臘親王喪禮】威廉哈里有偈傾 全靠「她」主動破冰【下一頁】

菲臘親王（Prince Philip）本月9日於溫莎堡逝世，享年99歲。他的喪禮上周六下午於溫莎堡聖喬治教堂舉行，歷時約50分鐘。

多間英媒全程直播，英國共有超過1,300萬人觀看菲臘親王喪禮。其中英國廣播公司（BBC）於高峰期的收視達1,100萬，英國獨立電視台（ITV）收視為210萬，而英國天空電視台（Sky News）收視為45萬。

菲臘親王愛丁堡公爵頭銜無查理斯份？或由幼子繼承【下一頁】

哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）早前接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，ITV其後於英國播放專訪內容，獲逾1,200萬人觀看。

現任英女王母親伊麗莎白王太后（Queen Mother Elizabeth）2002年離世時，有1,040萬英國人經電視直播觀看喪禮。而戴安娜王妃（Princess Diana）於1997離世時，多達3,200萬英國人經電視直播觀看喪禮。

為期8日的英國全國哀悼期已結束，但英國王室成員仍處於為期兩周的王室哀悼期。與此同時，英女王將於周三（21日）度過95歲生日。英媒估計哈里王子會陪英女王過生日後，再返美國陪伴妻子梅根待產。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【菲臘親王喪禮】威廉哈里有偈傾 全靠「她」主動破冰
2021/04/18
【菲臘親王喪禮】威廉哈里有偈傾 全靠「她」主動破冰
菲臘親王愛丁堡公爵頭銜無查理斯份？或由幼子繼承
2021/04/18
菲臘親王愛丁堡公爵頭銜無查理斯份？或由幼子繼承
【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫
2021/04/18
【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫
【菲臘親王喪禮】白金漢宮發放 英女王精選與丈夫最愛合照
2021/04/17
【菲臘親王喪禮】白金漢宮發放 英女王精選與丈夫最愛合照
【菲臘親王喪禮】有邊個參加？ 靈車18年前親自設計？
2021/04/17
【菲臘親王喪禮】有邊個參加？ 靈車18年前親自設計？
皇室 名人隕歿 梅根王妃 哈里王子 戴安娜 英女皇 菲臘親王 英國 英國廣播公司 電視

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間10:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？
【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？
【新冠疫苗】世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用
【新冠疫苗】世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用
新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月19日 時間10:00）