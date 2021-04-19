【呷哺呷哺】旗下王牌湊湊CEO辭職高盛提醒風險 呷哺呷哺今日股價急跌

早前股價強勢的內地餐飲股呷哺呷哺 （00520） ，旗下王牌品牌湊湊的CEO張振緯於周末公布辭職，加上雲南疫情再起，令公司股價一度急跌近兩成。

高盛發表報告指，張振緯報行力強，現時公司亦未提供更換職位的時間表，因此要留意CEO離職的風險。不過，該行補充指湊湊擁有優良的供應鏈，加上呷哺呷哺在食品服務行業的經驗，認為要留意公司短期的執行情況同時，長遠公司料仍可有強勁增長。

另外，雲南近期於本月15日（周四）再出現本土病例，雖然暫時沒有再出現本土病例，但全國仍持續有輸入個案，同樣影響餐飲股表現。

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