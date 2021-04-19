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【恒大恒馳】恒大汽車9款恒馳於上海車展亮相　恒馳汽車第四季大規模量產（附短片）

股市 17:59 2021/04/19

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【恒大恒馳】恒大汽車9款恒馳將於上海車展亮相

恒大汽車 （00708） 的9款恒馳將於2021上海國際車展亮相，恒大汽車總裁劉永灼表示，今年第四季恒馳汽車將全面啟動試生產，明年大規模交付，至於動力電池產品也將下半年量產。恒大 （03333） 主席許家印早前指，恒大汽車目標2025年年產100萬輛車，2035年產500萬輛車。

恒大汽車周一股價波動，早段最多升2.7%，隨恒大汽車發布會於上午11時開始，股價午後一度跌7%，低見63.95元，全日收報68.1元，跌1.3%，成交12億元。

上海車展圖集，可看【下一頁】

恒大汽車常務副總裁戴雷公開九款恒馳參數：全系車型最高綜合續航都達到700km，部分車型超過800km。其中恒馳的旗艦車型恒馳1，它是全球首款純電D級旗艦轎車，車長5320mm，軸距達3170mm，續航達760km，足以比肩賓士S級、賓利等超豪華品牌車型。而純電超豪華B級SUV恒馳9的車長4810mm，軸距達2910mm，續航高達810km。

按圖看恒馳汽車部分車型

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相關文章：【恒大汽車】官媒質疑造車目標　恒大曝光電池研發團隊、恒馳1啟動路跑反駁（附影片）

相關文章：【恒大恒馳】恒大汽車上海及廣州已啟動試生產　料恒馳明年陸續量產

 

港股 汽車 許家印 恒大 恒大汽車（00708）
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