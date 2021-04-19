浸大工商管理學院　第十一屆Beta Gamma Sigma　分會會員接納典禮

香港浸會大學（浸大）工商管理學院於4月13日舉行第11屆 Beta Gamma Sigma（BGS）分會會員接納典禮，向 128 名商學院傑出學生及畢業生頒授終身會員資格。

▲ 暫任常務副校長黃偉國教授（左）頒贈榮譽會員名銜予強制性公積金計劃管理局前主席黃友嘉博士（中），院長施立培教授（右）陪同合照留念。

工商管理學院院長施立培教授在典禮上致歡迎辭時表示，學院歷年致力投放資源，為同學提供多元化的學習及交流機會，並緊貼市場發展及經濟轉型的需要，為其將來投身於這個科技世代作好準備，創造可持續發展的營商環境。施院長強調，BGS只向全球最優秀的10%合資格的工商管理學生發出邀請成為會員，以表揚學生的卓越學術表現。「浸大工商管理學院作為全球600多個BGS分會之一，很高興能為我們的精英學生提供寶貴的機會，與商界領袖交流，擴闊國際視野及業界識見。」

▲ 院長施立培教授鼓勵學生透過BGS提供的寶貴機會，向國際商界領袖取經。

今年分會同時頒授榮譽會員名銜予強制性公積金計劃管理局（積金局）前主席黃友嘉博士，GBS，JP ，以表揚其在促進香港經濟發展及積極服務社會的貢獻。黃博士曾於1987年至1991年間於美國費城聯邦儲備局擔任經濟師，並對製造業、國際貿易、企業融資及政策研究方面均備有豐富經驗，現時為多家上市及非上市公司的董事。



黃博士於積金局出任主席期間，致力推廣退休保障計劃。至2020年12月，強積金總資產規模已累積約港幣$11,400億。發展電子強積金平台 （eMPF）乃積金局多年來的重點發展策略之一，旨在將計劃成員的行政管理標準化及自動化，而黃博士正是把這個構思轉化成現實的重要推手，並希望讓全港僱員更靈活方便管理自己的強積金。

▲ 黃友嘉博士勉勵學生，選擇自己喜歡的事去做，並要投入及持之以恆地做，而這種投入的精神將會影響及帶領團隊一同向目標進發。

黃博士多年來以不同身份，於影響重大的社會及經濟改革項目中發揮所長。他為多個政策研究及倡議，向商界、專業團體及政府出謀獻策，包括促進貿易和投資活動、倡議改善中小型企業的營商環境、推廣企業監管及推動和諧的勞資關係。黃博士認為：「只要有心服務社會，總有地方能讓你貢獻知識及才能。」



黃博士素來支持教育和社區服務，現時為浸大榮譽大學院士及商學院諮詢委員會主席。他於典禮上與學生分享其成功人生哲理：「選擇自己喜歡的事去做，並要投入及持之以恆地做，而你的投入將會影響及帶領身邊的人一同向目標進發。每個領袖均需要透過團隊合作，方能順利做好每件事。」



BGS浸大分會顧問兼市場學系副教授嚴康傑博士表示，黃博士在商界及公共服務領域中所展現的特質——具責任感、創新及有遠見，與學院一直秉持的信念不謀而合。「黃博士多年來在多個領域出任不同崗位，致力促進商界及社區發展；而學院則希望能成為工商管理全人教育的先驅，以商業範疇中的研究成果啟發業界，尤其於商業倫理及企業可持續發展方面，為持份者創造價值，並促進社會及經濟的發展及增長。」

(資料由香港浸會大學工商管理學院提供)