【異動股】上海車展開幕汽車股炒高　吉利長城升6%、五菱汽車飈14%

2021上海車展今日（19日）開幕，汽車股今日炒高，吉利 （00175） 現升6%，最新報23.1元；長汽 （02333） 現升6.7%，最新報26.15元，盤中高見26.55元，創1個月高。另外，五菱汽車 （00305） 現飈14%，最新報2.03元，盤中高見2.06元，創1個月高，成交金額7491萬元。

百度吉利合資電動車企「集度汽車」成立 百度持55%、吉利母企持45%【下一頁】

近日，五菱汽車官方發布了一組宏光MINI EV CABRIO（宏光MINIEV敞篷版）車型的實車圖片，將在今日（19日）的上海車展上首次亮相。此前官方已經發布了新車的官圖，並且得到官方確認，新車並不會僅停留在概念車階段，官方會將其量產。

此外，廣汽 （02238） 現升2.7%，最新報7.36元，盤中高見7.46元。廣汽宣布，廣汽計劃在2025年，實現全集團新能源汽車銷量佔比20%，混動化佔比超20%；自主品牌全面實現電氣化，新能源汽車佔比超36%，強混佔比超15%。

恒大汽車 （00708） 智能化生產基地將於年底試產，恒大盤中高見70.85元，現升0.5%，最新報69.35元。其他電動車股方面，比亞迪 （01211） 現升4.3%，最新報183.7元，成交額7.7億元。

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編輯：吳敏芳