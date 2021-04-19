  • 24°C
香港時間 : 2021419日 (一) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上海車展】車廠於上海車展發功　吉利長城炒高升6%、五菱汽車飈逾兩成、恒大汽車倒跌（圖集）

股市 12:23 2021/04/19

分享：

【異動股】上海車展開幕汽車股炒高　吉利長城升6%、五菱汽車飈14%

2021上海車展今日（19日）開幕，汽車股今日炒高。吉利 （00175） 上周在上海車展正式開幕前公布新品牌「極氪」首款電動車，半日升6.4%，午收23.2元；長汽 （02333） 半日升6.1%，最新報26元，盤中高見26.55元，創1個月高。另外，上汽通用五菱合資公司在上海車展期間公布內地熱銷電動車「五菱宏光MINI EV」的開蓬版，概念股五菱汽車 （00305） 半日飈22.4%，最新報2.18元，盤中高見2.19元，創1個月高，成交金額2.1億。

吉利「極氪」電動車ZEEKR 001補貼後起步價勝Model 3，可見【下一頁】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

近日，五菱汽車官方發布了一組宏光MINI EV CABRIO（宏光MINIEV敞篷版）車型的實車圖片，將在今日（19日）的上海車展上首次亮相。此前官方已經發布了新車的官圖，並且得到官方確認，新車並不會僅停留在概念車階段，官方會將其量產。

五菱汽車電動開篷車MINI EV CABRIO

    點擊圖片放大
    +3
    +2

五菱汽車10分鐘由升4成轉跌 炒「國產神車」有無錯？可見【下一頁】

此外，廣汽 （02238） 半日升1.7%，最新報7.29元，盤中高見7.46元。廣汽宣布，廣汽計劃在2025年，實現全集團新能源汽車銷量佔比20%，混動化佔比超20%；自主品牌全面實現電氣化，新能源汽車佔比超36%，強混佔比超15%。

恒大汽車 （00708） 倒跌，恒大汽車智能化生產基地將於年底試產，恒大盤中高見70.85元，但午收65.95元，跌4.4%。其他電動車股方面，比亞迪 （01211） 現升3.6%，最新報182.6元，成交額15億元。

相關文章：

【比亞迪1211】比亞迪揭首季7名員工貪污、涉打麻將等方式受賄

【恒大恒馳】恒大汽車9款恒馳將於上海車展亮相　11時舉行發布會

【汽車股】中汽協﹕2月新能源汽車銷量按年升5.8倍

編輯：吳敏芳

港股 比亞迪股份（01211） 恒大汽車（00708） 長城汽車（02333） 吉利汽車（00175） 五菱汽車（00305） 汽車 汽車股 電動車 異動股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】美股三大指數齊升　道指一周升400點納指一周升1.1%（不斷更新）
【美股市況】美股三大指數齊升　道指一周升400點納指一周升1.1%（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）