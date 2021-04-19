【上海車展】車廠於上海車展發功　吉利長城炒高升5%、五菱汽車飈三成、恒大汽車倒跌（附圖集和短片）

▲ 【異動股】上海車展開幕汽車股炒高 吉利長城升6%、五菱汽車飈14%

2021上海車展今日（19日）開幕，汽車股今日炒高。吉利 （00175） 上周在上海車展正式開幕前公布新品牌「極氪」首款電動車，吉利收升4.8%，報22.85元；長城汽車 （02333） 升5.9%，收報25.95。另外，上汽通用五菱合資公司在上海車展期間公布內地熱銷電動車「五菱宏光MINI EV」的開蓬版，概念股五菱汽車 （00305） 飈逾27%，最新報2.27元，創1個月高。

吉利「極氪」電動車ZEEKR 001補貼後起步價勝Model 3，可見【下一頁】

吉利「極氪」電動車

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吉利與富豪合資的領克Lynk

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近日，五菱汽車官方發布了一組宏光MINI EV CABRIO（宏光MINIEV敞篷版）車型的實車圖片，將在今日（19日）的上海車展上首次亮相。此前官方已經發布了新車的官圖，並且得到官方確認，新車並不會僅停留在概念車階段，官方會將其量產。

五菱汽車電動開篷車MINI EV CABRIO

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五菱汽車10分鐘由升4成轉跌 炒「國產神車」有無錯？可見【下一頁】

此外，廣汽 （02238） 收升3.8%，最新報7.44元。廣汽宣布，廣汽計劃在2025年，實現全集團新能源汽車銷量佔比20%，混動化佔比超20%；自主品牌全面實現電氣化，新能源汽車佔比超36%，強混佔比超15%。另外，廣汽亦表示，計劃2024年後推出首款聯合華為研發的具有自動駕駛功能的汽車。

廣汽集團在上海車展發布新車

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恒大汽車 （00708） 倒跌，恒大汽車智能化生產基地將於年底試產，恒大盤中高見70.85元，但其後轉跌，收跌1.3%，報68.1元。其他電動車股方面，比亞迪 （01211） 升4.8%，收報184.6元。

恒馳汽車於上海車展亮相，想看「恒馳真身」可見【下一頁】

日本豐田汽車的新車於上海車展登場

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蔚來汽車Nio的電動車於上海車展登場

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比亞迪的電動車於車展展出

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編輯：吳敏芳