  • 24°C
香港時間 : 2021419日 (一) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上海車展】車廠於上海車展發功　吉利長城炒高升5%、五菱汽車飈三成、恒大汽車倒跌（圖集）

股市 16:35 2021/04/19

分享：

【異動股】上海車展開幕汽車股炒高　吉利長城升6%、五菱汽車飈14%

2021上海車展今日（19日）開幕，汽車股今日炒高。吉利 （00175） 上周在上海車展正式開幕前公布新品牌「極氪」首款電動車，吉利收升4.8%，報22.85元；長城汽車 （02333）  升5.9%，收報25.95。另外，上汽通用五菱合資公司在上海車展期間公布內地熱銷電動車「五菱宏光MINI EV」的開蓬版，概念股五菱汽車 （00305）  飈逾27%，最新報2.27元，創1個月高。

吉利「極氪」電動車ZEEKR 001補貼後起步價勝Model 3，可見【下一頁】

吉利「極氪」電動車

    點擊圖片放大
    +4
    +3

吉利與富豪合資的領克Lynk

    點擊圖片放大
    +2

近日，五菱汽車官方發布了一組宏光MINI EV CABRIO（宏光MINIEV敞篷版）車型的實車圖片，將在今日（19日）的上海車展上首次亮相。此前官方已經發布了新車的官圖，並且得到官方確認，新車並不會僅停留在概念車階段，官方會將其量產。

五菱汽車電動開篷車MINI EV CABRIO

    點擊圖片放大
    +3
    +2

五菱汽車10分鐘由升4成轉跌 炒「國產神車」有無錯？可見【下一頁】

此外，廣汽 （02238）  收升3.8%，最新報7.44元。廣汽宣布，廣汽計劃在2025年，實現全集團新能源汽車銷量佔比20%，混動化佔比超20%；自主品牌全面實現電氣化，新能源汽車佔比超36%，強混佔比超15%。另外，廣汽亦表示，計劃2024年後推出首款聯合華為研發的具有自動駕駛功能的汽車。

廣汽集團在上海車展發布新車

    點擊圖片放大
    +4
    +3

恒大汽車 （00708） 倒跌，恒大汽車智能化生產基地將於年底試產，恒大盤中高見70.85元，但其後轉跌，收跌1.3%，報68.1元。其他電動車股方面，比亞迪 （01211） 升4.8%，收報184.6元。

恒馳汽車於上海車展亮相，想看「恒馳真身」可見【下一頁】

日本豐田汽車的新車於上海車展登場

    點擊圖片放大
    +2

蔚來汽車Nio的電動車於上海車展登場

    點擊圖片放大
    +3
    +2

比亞迪的電動車於車展展出

    點擊圖片放大

相關文章：

【比亞迪1211】比亞迪揭首季7名員工貪污、涉打麻將等方式受賄

【恒大恒馳】恒大汽車9款恒馳將於上海車展亮相　11時舉行發布會

【汽車股】中汽協﹕2月新能源汽車銷量按年升5.8倍

編輯：吳敏芳

港股 比亞迪股份（01211） 恒大汽車（00708） 長城汽車（02333） 吉利汽車（00175） 五菱汽車（00305） 汽車 汽車股 電動車 異動股

上一篇文章

【港交所股價】廣州期交所正式掛牌 港交所有份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【美股市況】美股三大指數齊升　道指一周升400點納指一周升1.1%（不斷更新）
【美股市況】美股三大指數齊升　道指一周升400點納指一周升1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）