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【攜程專訪】攜程主席：內地五一假期「極火爆」　行業較2019年假期可升兩成

股市 10:21 2021/04/19

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網上旅遊平台攜程集團 （09961） 今日首掛，正式加入回港上市的中概股隊列。過往一年疫情打擊旅遊業，攜程集團主席梁建章接受本報專訪時稱，內地、澳門市場已恢復至正常水平，預期五一假期「國內非常火爆」，料行業較2019年增長逾兩成，攜程集團增速預計會更快。

攜程9961首掛表現、帳面賺蝕多少？可見【下一頁】

內地旅客尋替代目的地 三亞代東南亞

梁建章表示，無論是酒店還是機票，國內整個休閒遊市場已經恢復正常，預計五一假期的增長主要由補償性消費，以及消費者在國內尋求替代性目的地帶動。他指，海南三亞主要替代泰國等東南亞目的地，新疆、西藏、迪士尼等中國熱門景點亦非常熱門。

即使攜程為在綫旅遊平台（OTA）龍頭，梁建章也指「五一能拿到庫存已經很不錯了」，不過他稱，在暑期將會推出很多不同目的地的優惠產品，除了新疆、西藏等地，也會包括短途的高端產品，例如江浙一帶的度假高端酒店等。

內地旅遊業率先復甦，惟海外疫情仍反覆。梁建章認為，海外各國的本土市場今年會逐步恢復，例如美國或歐洲整體的內部旅遊今年應該恢復得不錯，但國際旅遊的全面正常化，依然需要等一、兩年。「明年開始一些旅遊氣泡應該逐漸形成，疫苗大家都打得差不多了，那國際旅遊的全面恢復可能要到明年這個時候才可以。」

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港股 攜程集團－S（09961）

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