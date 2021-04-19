【TSLA】Tesla Model S撞樹爆炸釀兩死　未知有否啟動自動駕駛系統

Tesla（美：TSLA）電動車發生死亡意外。美國德州休斯敦哈里斯縣一輛Tesla Model S電動車，上周六（17日）晚撞樹後爆炸，造成兩人死亡，目前尚未清楚汽車是否已啟動其自動駕駛輔助系統。

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警方初步調查發現該車事發時無人在司機位，未知是否在自動駕駛模式。目前調查尚未完成。 死者分別為59和69歲男性，當時一人身處前排乘客座位，另一人身處後排。

當地電視台報道，肇事電動車當時高速行駛，未能轉彎下直撞大樹。當局指出，電動車為2019年款全電動車型，起火後電池一直燃燒，警方一度要聯絡Tesla請教如何撲火，最後用了4小時、3.2萬加侖水才將火救熄 。

《紐約時報》上月報道，Tesla的Autopilot技術正受美國當局密切留意。美國國家公路交通安全管理局正在調查近期23宗交通意外，肇事司機都啟動或懷疑啟動了Autopilot系統。

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編輯：吳敏芳

