【新股IPO】攜程：來港上市擴大亞洲投資者基礎、國內旅遊市場已恢復至疫情前約95%的水平　一手帳面暫賺470元

▲ 【新股IPO】攜程：來港上市擴大亞洲投資者基礎 業務已恢復至疫情前95%的水平

攜程 （09961） 今日掛牌，正式加入中概股隊列。攜程開報281元，較招股價268元，高4.9%。攜程中午收報277.4元，升3.5%，一手（50股）帳面賺470元。攜程 （09961） 首席執行官孫潔表示，國內旅遊市場已恢復至疫情前約95%的水平，若今年疫情受控制，相信盈利有望提升，又認為「五一黃金周」預計會有大批遊客，業務將會受惠，產品例如門票、酒店訂單量均會錄得增長。

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攜程指，攜程早於2003年於美國上市，投資者主要為歐美投資者，現時來港作第二上市接觸亞洲投資者，擴大亞洲投資者的基礎。攜程又指出，來港上市將開展下一階段，有助公司5至10年發展，擴展亞洲地區佈局及加強集團品牌建設。

內地早前引述攜程數據顯示，截至4月14日，通過攜程預訂「五一黃金周」期間的機票、酒店、門票、租車的訂單量比較2019年同期，分別按年增23%、43%、114%、126%。

攜程於公開發售部分獲超額認購逾16倍，國際配售獲超購約4.06倍。認購一手中籤率35%，認購18手穩獲一手。

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記者：謝卓榮