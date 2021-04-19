【港股市況】恒生指數早段跌百點後轉升200點　汽車股造好（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，道指及標指再創新高，港股今早輕微低開。恒生指數開報28960點，跌9點，恒生科技指數跌0.2%，報8968點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.3%；攜程 （09961） 首掛開報281元，升4.8%。

即市走勢︰

【10：23】上海車展開幕汽車股炒高 吉利長城升6%、五菱汽車飈14%

【10：19】復星醫藥 （02196） 升逾4%，報道引述消息報道，內地正計劃在7月前批准使用首款外國新冠疫苗。知情人士透露，內地官員一直在仔細審視德國BioNTech公司生產的新冠疫苗的臨床試驗數據，預計將在未來10周內為該疫苗的國內銷售開綠燈。

【10：18】港股升幅進一步擴大至逾300點，升至近29300點水平。

【10：17】ATMX中，僅阿里巴巴 （09988） 逆市跌1.1%。騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升近3%；小米 （01810） 升逾1%。

【10：08】國藥 （01099） 升半成，破頂高見23.35元。

【10：07】呷哺呷哺 （00520） 逆市跌近兩成，低見11.2元。

【異動股】呷哺呷哺跌近兩成 高盛下調目標價

【10：04】港股最新升逾200點，報29185點，升215點；科指升1.1%，報8322點。

【10：03】汽車股造好，吉利 （00175） 升半成；比亞迪 （01211） 升逾3%；長汽 （02333） 升逾6%；廣汽 （02238） 升逾2%；恒大汽車 （00708） 升逾1%。

【09：57】五菱汽車 （00305） 升14%，高見2.06元。上汽通用五菱推出首款敞篷車。

【09：51】大市最新轉升百點，恒生指數升124點，報29094點，科指轉升1%，報8311點。

【09：47】I.T （00999） 私有化獲逾99.99%股東同意通過，股價升逾3%，破頂高見2.99元。

【I.T私有化】I.T私有化獲逾99.99%股東同意通過 4月30日撤銷上市地位

【09：45】吉利股價 （00175） 今早再升半成，高見22.95元。極氪上周發布首款量產車ZEEKR 001。

【極氪001】吉利公布「極氪」電動車ZEEKR 001股價大升9% 補貼後起步價勝Model 3、CEO：不排除分拆上市

【09：44】兆科眼科6622首日招股 孖展暫錄44億超購20倍（不斷更新）

【09：40】港股跌幅收窄至約50點，科指跌近0.4%。

【09：37】滙漢 （00214） 升一成，破頂高見1.59元，成交2.6億元。

【09：36】鳳凰衛視 （02008） 早段升幅擴大至三成，高見1.06元。

【09：33】Bitcoin比特幣跌至57000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 跌6%；雄岸科技 （01647） 跌逾7%。另外，美圖 （01357） 亦跌6%。

【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管 正研究有關監管規則

【bitcoin】土耳其禁虛擬貨幣交易 比特幣跌逾一成曾失守53000、狗狗幣逆市升

【09：32】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾1%；小米 （01810） 亦跌近1%。

【09：32】港股早段跌幅擴大至約155點，報28814點。

【09：28】鳳凰衛視 （02008） 升逾14%。鳳凰衛視大股東、主席劉長樂以出售價每股0.61元，將所持的18.94億股鳳凰衛視股權，悉數售予紫荊文化（香港）集團及何超瓊旗下的信德集團 （00242） 。

【傳媒易手】紫荊文化、何超瓊斥近12億入主鳳凰衛視 劉長樂折讓2成悉數沽售持股（第二版）

【09：20】恒生指數開報28960點，跌9點，恒生科技指數跌0.2%，報8968點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.3%；攜程 （09961） 首掛開報281元，升4.8%。

【螞蟻集團】路透社：馬雲被指要從螞蟻退股 螞蟻：從未討論

【09：13】期指開報28948點，跌32點或0.1%。

【08：50】恒指黑期跌約24點，報28985點；道指期貨跌82點，報33999點。

【08：30】攜程 （09961） 將於今日掛牌，上周五暗盤向好，其中富途暗盤交易場收報272.8元，較招股價268元升1.8%，不計手續費，一手（50股）帳面賺240元。

【新股IPO】攜程9961輝立暗盤收報278元 一手最多賺500元

【08：20】中國華融旗下華融金融租賃去年少賺近11%

【08：00】恒大汽車智能化生產基地將於年底試產

【07：45】香港醫思醫療向鄭志剛及基金溢價1.56%配股 淨籌2.3億元

【07：45】港股ADR升53點，報29022點。滙豐 （00005） ADR折合報46元，升0.8元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報629.54元，跌2.46元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，均利好股市氣氛。道指及標指再創新高，道指收市升164點，報34200點；標指升15點，報4185點；納指升13點，報14052點。

【開市9點半】阿里監管陰霾未散傳螞蟻研馬雲退股 攜程首掛開盤 跟暗盤平開定跟美股高開？

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責任編輯︰梁浩碩