【港股市況】恒指黑期跌約24點　道指期貨跌82點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，道指及標指再創新高，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約53點，恒指料開報29022點。滙豐 （00005） ADR折合報46元，升0.8元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報629.54元，跌2.46元或0.4%。

即市走勢︰

【09：13】期指開報28948點，跌32點或0.1%。

【08：50】恒指黑期跌約24點，報28985點；道指期貨跌82點，報33999點。

【08：30】攜程 （09961） 將於今日掛牌，上周五暗盤向好，其中富途暗盤交易場收報272.8元，較招股價268元升1.8%，不計手續費，一手（50股）帳面賺240元。

【新股IPO】攜程9961輝立暗盤收報278元 一手最多賺500元

【08：20】中國華融旗下華融金融租賃去年少賺近11%

【08：00】恒大汽車智能化生產基地將於年底試產

【07：45】香港醫思醫療向鄭志剛及基金溢價1.56%配股 淨籌2.3億元

【07：45】港股ADR升53點，報29022點。滙豐 （00005） ADR折合報46元，升0.8元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報629.54元，跌2.46元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，均利好股市氣氛。道指及標指再創新高，道指收市升164點，報34200點；標指升15點，報4185點；納指升13點，報14052點。

【開市9點半】阿里監管陰霾未散傳螞蟻研馬雲退股 攜程首掛開盤 跟暗盤平開定跟美股高開？

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責任編輯︰梁浩碩