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專題:退休理財

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【恒指夜期】北水淨吸51億　力掃騰訊、小米（不斷更新）

股市 18:02 2021/04/19

分享：

港股市況不斷更新

北水再淨流入51.1億元，已連續兩日大額流入，共101.5億元，全日買及賣金額為382.7億元，低於全年的每日平均水平的555.5億元，反映資金活躍度仍一般。北水續淨買入12.7億元騰訊（00700），10億元小米（01810）。

北水資金流向：

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港股半日低開高走，大市輕微低開9點，開市後隨即跌逾百點，惟其後拗腰回升，一度升逾300點。恒生指數收報29106點，升136點，成交1502億元，收企二萬九水平。恒生科技指數升1.4%，報8346點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%；車股造好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾4%；長汽 （02333） 升近6%。攜程 （09961） 首掛收報280.2元，較招股價高4.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標

即市走勢︰

【18：00】夜期跌50點

【16：00】恒生指數收報29106點，升136點，成交1502億元，收企二萬九水平。恒生科技指數升1.4%，報8346點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%；車股造好，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾4%；長汽 （02333） 升近6%。攜程 （09961） 首掛收報280.2元，較招股價高4.6%。

【16：00】恒生指數U盤前升120點，報29090點。

【15：47】港股升不足百點，恒指升89點，報29059點。

【15：42】瑞誠中國傳媒 （01640） 尾市升近1.7倍，破頂高見0.85元。

【15：40】瑞信指長城汽車是上海車展最大贏家　股價潛在升幅逾五成

【15：35】美團 （03690） 轉跌0.5%，報288.8元。

【美團股價】美團發布L4級自動駕駛無人配送車　未來3年在北京深圳送外賣

【15：31】騰訊 （00700） 尾市跌1%，報625元。

【15：29】香港醫思醫療 （02138） 升幅擴大至一成，破頂高見8.5元。

【15：27】361度首季產品零售額按年錄高雙位數增長

【15：22】港股尾市升約125點，報29094點。科指升1.4%，報8352點。

【15：11】同程藝龍 （00780） 升逾6%，破頂高見20.15元。

【15：08】恒指公司推恒生物業服務及管理指數　今年底物管股或突破70家

【15：00】內地股市上升，上證升1.5%；深證升2.9%；創業板指升4.2%。

【14：54】官媒《人民日報》發表評論文章指，接種疫苗是戰勝疫情的利器，利己利人，利國利民，不是選擇題而是必答題，康希諾生物 （06185） 升逾7%；國藥 （01099） 升逾8%，破頂高見24元；復星醫藥 （02196） 升逾3%。

【14：38】瑞強 （08427） 瀉六成，低見0.047元，成交762萬元。

【14：30】HKE （01726） 控股權完成易手，股價升四成，破頂高見0.62元。

【14：22】五菱汽車 （00305） 升幅擴大至三成，高見2.37元。

【14：18】國藥 （01099） 升幅擴大至逾8%，破頂高見24元。

【14：13】恒大汽車 （00708） 最新跌近6%，低見64.4元。吉利 （00175） 升半成；長汽 （02333） 升近7%。

【13：36】騰訊 （00700） 最新轉跌0.2%，報631元。

【13：21】瑞誠中國傳媒 （01640） 午後升幅進一步擴大至近1.2倍，破頂高見0.71元。

【13：16】大市午後升幅再略為收窄至約175點，報29146點。科指升1.4%，報8348點。

【13：09】大摩：物管行業前景正面　首選碧桂園服務、融創服務、綠城服務

【13：00】港股午後初段升約250點，報29220點。

【12：45】澳門首季博彩收入按季升8%、貴賓廳佔比升至38.6% 　大和﹕料首季EBITDA仍按季跌6%

【12：43】恒指黑期於港股下午開市前升約217點，報29227點。

【12：35】騰訊斥資500億人幣拓「可持續社會價值創新」戰略　涉碳中和、基礎科學、公益數字化等領域

【12：10】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？

【12：00】恒生指數半日升232點，報29201點，成交836億元。恒生科技指數升1.7%，報8371點。車股造好，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾6%；港交所 （00388） 升逾3%。攜程 （09961） 首掛半日報277.4元，高招股價逾3%。

【11：57】瑞誠中國傳媒 （01640） 飈升一倍，破頂高見0.65元。

【11：49】友邦 （01299） 逆市偏軟，跌0.4%。

【11：43】港股中午收市前升約250點，報29220點；科指升1.8%，報8383點。

【11：31】內地股市半日向上，上證升1.3%；深證升2.6%；創業板指升3.5%。

【11：28】思摩爾 （06969） 升逾5%，高見54.2元。思摩爾近日獲滙證首予買入評級，目標價首予65元。

【11：09】攜程 （09961） 最新報276.6元，高招股價逾3%。

【攜程專訪】攜程主席：內地五一假期「極火爆」　行業較2019年假期可升兩成

【11：08】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見26.85元。

【11：04】瑞誠中國傳媒 （01640） 升幅擴大至逾七成，破頂高見0.58元。

【11：01】港股升幅略收窄至約280點，於29250點水平；科指升1.8%，報8381點。

【10：51】4月11日訪海港城須強制檢測、變種病毒感染者曾訪citysuper　九倉置業股價未受累

【10：45】港交所 （00388） 升逾3%，高見482.4元。上交所修訂並發布《科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定》，表明科創板優先支持方向，限制金融科技、模式創新企業，禁止房地產和主要從事金融、投資類業務的企業在科創板上市。

【10：42】恒大汽車 （00708） 最新挫近半成，低見65.05元。

【10：40】瑞誠中國傳媒 （01640） 升五成，破頂高見0.54元，成交235萬元。

【10：37】舜宇 （02382） 升近6%，高見196.1元；瑞聲 （02018） 升逾1%，高見47.8元。

【10：31】恒大汽車 （00708） 突轉跌逾2%，低見67.35元。

【恒大恒馳】恒大汽車9款恒馳將於上海車展亮相　11時舉行發布會

【10：30】中美發表「中美應對氣候危機聯合聲明」，推動綠色低碳轉型。信義光能 （00968） 升逾4%，高見14.04元。

【10：23】上海車展開幕汽車股炒高　吉利長城升6%、五菱汽車飈14%

【10：19】復星醫藥 （02196） 升逾4%，報道引述消息報道，內地正計劃在7月前批准使用首款外國新冠疫苗。知情人士透露，內地官員一直在仔細審視德國BioNTech公司生產的新冠疫苗的臨床試驗數據，預計將在未來10周內為該疫苗的國內銷售開綠燈。

92歲李嘉誠接種復必泰疫苗　問「你打咗未？」　聶德權：感謝支持

【10：18】港股升幅進一步擴大至逾300點，升至近29300點水平。

【10：17】ATMX中，僅阿里巴巴 （09988） 逆市跌1.1%。騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升近3%；小米 （01810） 升逾1%。

【10：08】國藥 （01099） 升半成，破頂高見23.35元。

【10：07】呷哺呷哺 （00520） 逆市跌近兩成，低見11.2元。

【異動股】呷哺呷哺跌近兩成　高盛下調目標價

【10：04】港股最新升逾200點，報29185點，升215點；科指升1.1%，報8322點。

【10：03】汽車股造好，吉利 （00175） 升半成；比亞迪 （01211） 升逾3%；長汽 （02333） 升逾6%；廣汽 （02238） 升逾2%；恒大汽車 （00708） 升逾1%。

【09：57】五菱汽車 （00305） 升14%，高見2.06元。上汽通用五菱推出首款敞篷車。

【09：51】大市最新轉升百點，恒生指數升124點，報29094點，科指轉升1%，報8311點。

【09：47】I.T （00999） 私有化獲逾99.99%股東同意通過，股價升逾3%，破頂高見2.99元。

【I.T私有化】I.T私有化獲逾99.99%股東同意通過　4月30日撤銷上市地位

【09：45】吉利股價 （00175） 今早再升半成，高見22.95元。極氪上周發布首款量產車ZEEKR 001。

【極氪001】吉利公布「極氪」電動車ZEEKR 001股價大升9%　補貼後起步價勝Model 3、CEO：不排除分拆上市

【09：44】兆科眼科6622首日招股　孖展暫錄44億超購20倍（不斷更新）

【09：40】港股跌幅收窄至約50點，科指跌近0.4%。

【09：37】滙漢 （00214） 升一成，破頂高見1.59元，成交2.6億元。

【09：36】鳳凰衛視  （02008） 早段升幅擴大至三成，高見1.06元。

【09：33】Bitcoin比特幣跌至57000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 跌6%；雄岸科技 （01647） 跌逾7%。另外，美圖 （01357） 亦跌6%。

【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管　正研究有關監管規則

【bitcoin】土耳其禁虛擬貨幣交易　比特幣跌逾一成曾失守53000、狗狗幣逆市升

【09：32】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾1%；小米 （01810） 亦跌近1%。

【09：32】港股早段跌幅擴大至約155點，報28814點。

【09：28】鳳凰衛視  （02008） 升逾14%。鳳凰衛視大股東、主席劉長樂以出售價每股0.61元，將所持的18.94億股鳳凰衛視股權，悉數售予紫荊文化（香港）集團及何超瓊旗下的信德集團 （00242）

【傳媒易手】紫荊文化、何超瓊斥近12億入主鳳凰衛視　劉長樂折讓2成悉數沽售持股（第二版）

【09：20】恒生指數開報28960點，跌9點，恒生科技指數跌0.2%，報8968點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.3%；攜程 （09961） 首掛開報281元，升4.8%。

【螞蟻集團】路透社：馬雲被指要從螞蟻退股　螞蟻：從未討論

【09：13】期指開報28948點，跌32點或0.1%。

【08：50】恒指黑期跌約24點，報28985點；道指期貨跌82點，報33999點。

【08：30】攜程 （09961） 將於今日掛牌，上周五暗盤向好，其中富途暗盤交易場收報272.8元，較招股價268元升1.8%，不計手續費，一手（50股）帳面賺240元。

【新股IPO】攜程9961輝立暗盤收報278元 一手最多賺500元

【08：20】中國華融旗下華融金融租賃去年少賺近11%

【08：00】恒大汽車智能化生產基地將於年底試產

【07：45】香港醫思醫療向鄭志剛及基金溢價1.56%配股　淨籌2.3億元

【07：45】港股ADR升53點，報29022點。滙豐 （00005） ADR折合報46元，升0.8元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報629.54元，跌2.46元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五造好，美銀、高盛和摩通相繼公布強勁業績，加上美國樓市數據好過預期，均利好股市氣氛。道指及標指再創新高，道指收市升164點，報34200點；標指升15點，報4185點；納指升13點，報14052點。

【開市9點半】阿里監管陰霾未散傳螞蟻研馬雲退股　攜程首掛開盤　跟暗盤平開定跟美股高開？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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