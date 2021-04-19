【新股IPO】携程9961首日掛牌開巿報281元 較招股價高開4.9%

攜程（09961）今日掛牌，開市報281元，較招股價268元升4.9%，隨後升幅收窄，現報276.2元。

攜程掛牌表現比暗盤佳，但其實該股表現如何市場也不會太驚訝，始終都是來港第二上市，股價會受美股制肘，加上月初百度（09888）和嗶哩嗶哩（09626）首日掛牌都未見突出，故投資者亦早有心理準備。携程的公開認購反應亦未算熱烈。

然而，携程在上周五暗盤表現亦同樣一如市場預期，不會有大升幅。在三個暗盤交亦平台中，富途的表現最差，暗盤收報272.8元，較招股價268元升1.8%，一手50股計，帳面賺240元。至於在耀才交易平台，則一手賺440元；最高則為輝立交易平台，攜程暗盤收報278元，一手帳面賺500元。

携程是次公開發售部分錄得6.3萬人認購，相當於超額認購16.78倍，國際發售部分則超額認購4.06倍，一手中籤率35%，認購18手，即900股則可穩獲一手。

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記者：張以正