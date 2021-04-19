【新股IPO】携程9961首日掛牌收報280.2元 一手帳面賺610元

攜程（09961）今日掛牌，開市報281元，較招股價268元升4.9%，全日低見275.2元，高見280.2元，收市報280.2元，升4.6% ，每手50股計，一手帳面賺610元。

攜程掛牌表現比暗盤佳，讓抽中的投資者喜出望外，但此前其實大家也不敢對上市表現太寄予厚望，因始終都是來港第二上市，股價會受美股制肘，加上月初百度（09888）和嗶哩嗶哩（09626）首日掛牌都未見突出，故投資者亦早有心理準備。携程的公開認購反應亦未算熱烈。

然而，携程在上周五暗盤表現亦同樣一如市場預期，不會有大升幅。在三個暗盤交亦平台中，富途的表現最差，暗盤收報272.8元，較招股價268元升1.8%，一手50股計，帳面賺240元。至於在耀才交易平台，則一手賺440元；最高則為輝立交易平台，攜程暗盤收報278元，一手帳面賺500元。

携程是次公開發售部分錄得6.3萬人認購，相當於超額認購16.78倍，國際發售部分則超額認購4.06倍，一手中籤率35%，認購18手，即900股則可穩獲一手。

京東為大股東 內地二手電子產品平台愛回收計劃6月初赴美上市，見【下一頁】

携程創立於1999年，目前已發展成為全球領先的一站式旅行平台。根據易觀報告，以商品交易總額計，攜程於過去10年內一直為內地最大的在綫旅行平台，且自2018年至2020年為全球最大的在綫旅行平台。攜程旗下擁有四大在綫旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner，可為用戶提供一套完整旅行產品、服務及差異化旅行內容。

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記者：張以正