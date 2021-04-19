【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬

未來一個月將有數個新盤排隊登場，相信樓市焦點將重回一手市場，但隨著港府或於下月推出「來港易」計劃，容許內地人來港可免坐14日「疫監」，不少準買家趕於「北水」重臨前搶先入市，日前一名買家爽快一筆過斥資535萬元購入屯門錦暉花園單位。

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祥益地產區域董事林偉光表示，屯門錦暉花園交通便利，而且環境清幽恬靜，成為不少準買家及租客的心水之選。日前該分行促成一宗錦暉花園的買賣成交個案。

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林氏稱，上述所錄成交單位為2座中層H室，實用面積537平方呎，為三房兩廳間隔。新買家為區內換樓客，毋須承造按揭，鍾情單位間隔寬敞，空間感十足，而且內附企裝，加上業主有議價空間，新買家遂便決定以535萬購入，實用面積呎價為9,963元，屬市價成交。

位於屯門置樂華發街6號的錦暉花園，發展商為新鴻基（00016），於1987年入伙，樓齡34年。錦暉花園設有4座，提供480個單位，實用面積由537呎至640平方呎。

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記者：陳詠妍