【開市9點半】阿里監管陰霾未散傳螞蟻研馬雲退股　攜程首掛開盤　跟暗盤平開定跟美股高開？

（1）阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團上市觸礁後，集團一直備受監管陰霾籠罩。路透社最新引述3個不同消息指，螞蟻集團正尋求創辦人馬雲退股，以及放棄螞蟻集團控制權，因監管機構向螞蟻集團釋出訊號，此舉有助北京通過螞蟻集團的業務審查。不過，螞蟻集團指報道毫無根據。

路透社：馬雲被指要從螞蟻退股 螞蟻：從未討論

即睇開市9點半重點：

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（2）在港第二上市的攜程 （09961） 今日首掛。攜程上周在富途暗盤交易場收報272.8元，較招股價268元升1.8%，不計手續費，一手帳面賺240元。不過，攜程網美股上周在定價後連升3日，折算報283.74港元，較港收市價高15.74元或5.9%，一手或賺757元，攜程開盤跟暗盤表現，還是跟美股表現？

攜程9961輝立暗盤收報278元 一手最多賺500元

攜程創辦人家住貝沙灣 與影星、上市公司左右為鄰

（3）市傳美國財政部將起訴多間金融機構涉嫌透過加密貨幣洗錢，引發比特幣、以太幣等虛擬貨幣價格急挫。據Coindesk數據，截至周日（18日）下午6時，比特幣（BTC）24小時內跌10.4%，現報55,177美元；以太幣（ETH）跌12.7%，現報2121美元，近日備受散戶熱捧的狗狗幣（Dogecoin）現報0.30美元，仍升2.1%。

美財政部傳起訴多間金融機構涉利用加密貨幣洗錢

土耳其禁虛擬貨幣交易

（4）比特幣等加密貨幣走勢大上大落，市傳美國財政部將起訴多間金融機構涉嫌透過加密貨幣洗錢，土耳其及印度禁加密貨幣交易後，中國人民銀行副行長李波指，比特幣和穩定幣（stablecoin）是加密資產，也是另類投資品，而加密資產將來可能成為一種投資工具或替代性投資。

人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管 正研究有關監管規則

（5）Apple Event本周開幕！蘋果（美：AAPL）發佈會2021年春季Apple Event將在美國時間4月20日（香港時間4月21日凌晨1時）舉行，發佈會命名為「Spring Loaded」。按照蘋果官方發出的邀請函，是一個用手繪彩色線條的蘋果logo，似暗示蘋果春季發布會或將會有新一代的「Apple Pencil」及新一代「iPad」。

【Apple Event】蘋果春季發布會周二晚通宵直播 傳AirTags、新iPad Pro有望登場

【iPhone】最強蘋果分析師郭明錤：明年新iPhone相機將升至4800萬像素

（6）鳳凰衛視 （02008） 大股東、主席劉長樂以每股0.61元，將所持的18.94億股鳳凰衛視股權，悉數售予紫荊文化（香港）集團及何超瓊旗下的信德集團 （00242） ，佔鳳凰衛視總股本約37.93%，合共套現11.56億元。交易作價較鳳凰衛視上周收市價0.78元，折讓近22%。

【傳媒易手】紫荊文化、何超瓊斥近12億入主鳳凰衛視 劉長樂折讓2成悉數沽售持股

（7）譚仔上市踏出第一步。在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際，正式向聯交所遞交上市申請。根據譚仔初步招股書，譚仔本港分店數目雖不及本港快餐龍頭大家樂 （00341） 及大快活 （00052） ，但以最近一個財年計，譚仔盈利最多。若譚仔成功上市，隨時問鼎最賺錢餐飲股寶座。

譚仔盈利勝大家樂、大快活 隨時問鼎全港最賺錢餐飲股寶座？

【譚仔上市】譚仔多名高層由侍應做起 曾任職半島酒店、於麥當勞工作17年都有

（8）花旗集團計劃由中國、台灣等13個市場撤出零售銀行業務後，集中資源拓展香港、新加坡合共4個財富管理中心業務。集團擬在香港及新加坡合共增聘2,300人。

【擴充人手】花旗擬港星增聘2300人 重點拓展資產管理業務

花旗擬撤出13個地區零售銀行業務

（9）新冠疫情導致全球芯片出現短缺，芯片生產商疫市造好。台積電（美：TSM）今年首季稅後純利亦按年升19.4%至約1,396.9億元新台幣。事實上，去年台積電營收創新高，一眾高層的身價亦水漲船高，反逆市加薪，當中董事長劉德音與總裁魏哲家去年年薪增加44%。

【疫市加人工】台積電TSMC董事長、CEO去年加薪44%

記者: 趙穎妍