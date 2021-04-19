【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管　比特幣以太幣低位反彈

▲ 【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管 正研究有關監管規則

Bitcoin比特幣等加密貨幣走勢大上大落，市傳美國財政部將起訴多間金融機構涉嫌透過加密貨幣洗錢，土耳其及印度禁加密貨幣交易後，中國人民銀行副行長李波在博鰲亞洲論壇指出，比特幣和穩定幣（stablecoin）是加密資產，也是另類投資品，而加密資產將來可能成為一種投資工具或替代性投資。

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比特幣從周日低位52148美元反彈約一成，現報約57247美元，過去24小時跌逾3%。以太幣亦自低位1978美元，反彈近14%，現處於2252美元，過去24小時跌約1%

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李波指，很多國家包括中國也正在研究，加密資產應配合怎樣的監管環境，並要確保對這類資產的投機不會造成嚴重的金融風險，而在研究需要怎樣的監管規則之前，會繼續保持現在的改革和做法。

李波認為，將來任何穩定幣若想成為一個得到廣泛使用的支付工具，必須要接受嚴格監管，就像銀行或準銀行金融機構一樣受到嚴格監管。

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編輯：陳韻妍