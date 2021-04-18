▲ 【數字人民幣】周小川：數字人民幣的起始點是做好零售 相關跨境支付仍存問題

人民銀行前行長周小川在博鰲亞洲論壇2021年年會上表示，數字人民幣的起始點是做好零售，做好零售系統的升級換代，只有零售系統效率提高，才是展開其他所有業務的基礎，而在此基礎之上，批發系統、跨境支付操作才具備可能性。他稱，各國發展是不一樣的，市場需求不一樣，而中國最大的需求還是在零售系統，主要在國內。

東亞李民斌指，數字人民幣可用於跨境理財通【下一頁】

周小川稱，數字人民幣在跨境支付上尚存問題，例如各國央行主權貨幣的問題，有很多國家警惕本國外幣化、美元化，會更希望貨幣政策有獨立性，應要尊重各國央行的貨幣主權，利用數字技術可以大幅度提升方便性，但不是某一個貨幣一統天下的做法。

他續指，各個國家需求不同，現在可以做長遠設想，未來全球貨幣可能一體化，各國可朝向這個方向發展，但現在還不行。

人行副行長李波表示，將擴大數字人民幣試點範圍，但目前數字人民幣全國範圍推出仍沒有時間表，未來中國將繼續做好試點工作，擴大試點範圍，打造數字化人民幣生態系統，提升系統安全性與可靠性，並制定相應的法律和監管體系。

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編輯：陳韻妍