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【Apple Event】蘋果春季發布會周二晚通宵直播　傳AirTags、新iPad Pro有望登場

股市 22:35 2021/04/18

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【Apple Event】蘋果春季發布會周二通宵直播　傳AirTags、新iPad Pro有望登場

Apple Event本周開幕！蘋果（美：AAPL）發佈會2021年春季Apple Event將在美國時間4月20日（香港時間4月21日凌晨1時）舉行，發佈會命名為「Spring Loaded」。按照蘋果官方發出的邀請函，是一個用手繪彩色線條的蘋果logo，似暗示蘋果春季發布會或將會有新一代的「Apple Pencil」及新一代「iPad」。

郭明錤預期蘋果明年iPhone相機升至4800萬像素【下一頁】

點擊下圖睇10件傳聞蘋果新產品：

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外界推算，蘋果今次推出的新產品有「iPad Pro」、藍芽追蹤器「AirTags」等，其他傳聞還有藍芽耳機「AirPods 3」、「MacBook Air」 、「Apple TV」等等。由於疫情關係，今年同樣沒有實體發佈會，Apple Event將於網上直播進行。

受到疫情影響，蘋果去年3月並未舉行任何活動，至年中（2020年6月）的發佈會上，則主要公佈系統相關更新，例如iOS、iPadOS及watchOS，以及徹底革新的macOS Big Sur。而2019年3月蘋果發佈會上，蘋果發佈了全新的Apple TV+。

相關文章：【Apple Car】傳蘋果接近與LG合資公司達成合作協議　Apple Car產業鏈逐漸成型

相關文章：【Apple】蘋果將於6月7日至11日舉辦開發者年度大會　連續兩年網上舉行

編輯：區嘉俊

美股 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iPad iOS 新經濟股 蘋果發佈會

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