【Apple Event】蘋果春季發布會周二晚通宵直播　傳AirTags、新iPad Pro有望登場

▲ 【Apple Event】蘋果春季發布會周二通宵直播 傳AirTags、新iPad Pro有望登場

Apple Event本周開幕！蘋果（美：AAPL）發佈會2021年春季Apple Event將在美國時間4月20日（香港時間4月21日凌晨1時）舉行，發佈會命名為「Spring Loaded」。按照蘋果官方發出的邀請函，是一個用手繪彩色線條的蘋果logo，似暗示蘋果春季發布會或將會有新一代的「Apple Pencil」及新一代「iPad」。

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外界推算，蘋果今次推出的新產品有「iPad Pro」、藍芽追蹤器「AirTags」等，其他傳聞還有藍芽耳機「AirPods 3」、「MacBook Air」 、「Apple TV」等等。由於疫情關係，今年同樣沒有實體發佈會，Apple Event將於網上直播進行。

受到疫情影響，蘋果去年3月並未舉行任何活動，至年中（2020年6月）的發佈會上，則主要公佈系統相關更新，例如iOS、iPadOS及watchOS，以及徹底革新的macOS Big Sur。而2019年3月蘋果發佈會上，蘋果發佈了全新的Apple TV+。

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編輯：區嘉俊