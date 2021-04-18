內地上季不良貸款額較去年底上升逾千億人民幣 銀保監稱有信心處理

疫情過後，內地經濟迅速反彈，第一季的GDP按年增18.3%。內地銀保監公布，第一季度內商業銀行淨利潤達正增長按年升1.5%；而不良貸款餘額較去年底增1,183億元（人民幣．下同）至3.6萬億元，不良貸款率回落2個基點至1.89%。

物流股ESR傳近30億美元 收購澳洲倉庫資產 有望成為當地5年來最大交易 詳情請看[下一頁]

首季內，人民幣貸款餘額按年升12.6%，人民幣存款額增9.9%；保險資金運用餘額增15.8%至22.5萬億元，保險公司實現原保險保費收入1.8萬億元，按年升7.8%。

貝萊德行政總裁料美股有進一步上升空間 惟新冠病毒變種添變數 詳情請看[下一頁]

中銀保監副主席肖遠企表示，過去幾年處置的不良貸款逾12萬億元，單計去年處置的不良資產就達3.02萬億元。肖遠指，今年的目標不會低於過往幾年。銀保監主席郭樹清早前表示，可能今年內銀須處置的不良貸款會較去年多，但有信心將不良資產處理好。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機