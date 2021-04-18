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內地上季不良貸款額較去年底上升逾千億人民幣 銀保監稱有信心處理

股樓投資 22:55 2021/04/18

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疫情過後，內地經濟迅速反彈，第一季的GDP按年增18.3%。內地銀保監公布，第一季度內商業銀行淨利潤達正增長按年升1.5%；而不良貸款餘額較去年底增1,183億元（人民幣．下同）至3.6萬億元，不良貸款率回落2個基點至1.89%。

物流股ESR傳近30億美元 收購澳洲倉庫資產 有望成為當地5年來最大交易  詳情請看[下一頁]

首季內，人民幣貸款餘額按年升12.6%，人民幣存款額增9.9%；保險資金運用餘額增15.8%至22.5萬億元，保險公司實現原保險保費收入1.8萬億元，按年升7.8%。

貝萊德行政總裁料美股有進一步上升空間 惟新冠病毒變種添變數  詳情請看[下一頁]

中銀保監副主席肖遠企表示，過去幾年處置的不良貸款逾12萬億元，單計去年處置的不良資產就達3.02萬億元。肖遠指，今年的目標不會低於過往幾年。銀保監主席郭樹清早前表示，可能今年內銀須處置的不良貸款會較去年多，但有信心將不良資產處理好。

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撰文 : 趙家盈

中國市場 銀行 經濟 GDP 人民幣 中國銀行保險監督管理委員會

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