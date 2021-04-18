印度日增26萬確診 疫苗唔夠用或阻對外出口

▲ 印度國内的新冠疫苗供不應求，外界憂慮印度或會再次限制新冠疫苗出口。

印度的新冠肺炎疫情惡化，單日新增超過26萬宗確診個案。雖然印度血清研究所為全球最大疫苗生産商，但印度國内的新冠疫苗供不應求，外界憂慮印度或會再次限制新冠疫苗出口，令全球的新冠疫苗供應受影響。

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印度周日新增超過26.1萬宗確診，為疫情爆發以來的單日確診新高。印度於上周四（15日）已突破1,400萬宗確診個案，在不足一周内新增過百萬宗確診個案，反映疫情正在惡化。印度首都地區正實施宵禁等措施，不少於大城市工作的工人也急忙趕返家鄉，以免當局實施封城等措施時，他們要滯留於大城市。

印度生産的疫苗佔全球超過6成的供應量，也是全球最大疫苗生産商印度血清研究所（SII）的所在地。SII更與世界衛生組織（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）合作，為計劃主要疫苗供應商，為計劃提供多達2億劑新冠疫苗。

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COVAX上月底曾發聲明，證實SII於3月及4月的疫苗交付出現延誤，並指SII未能如期交付疫苗的原因，是印度國内對新冠疫苗的需求增加。但印度疫情嚴峻下疫苗供應緊張，印度最少有5個邦報告出現嚴重疫苗短缺，並敦促印度聯邦政府採取行動。

印度政府早於今年1月曾限制SII生産的阿斯利康（Astrazeneca）疫苗出口國外，外界憂慮印度近期疫情升溫，對外疫苗出口量會大幅減少。非洲地區疾控中心負責人警告，印度暫停對非洲大陸出口疫苗，將帶來災難性後果。

責任編輯：鄭錦玲