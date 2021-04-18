  • 23°C
香港時間 : 2021418日 (日) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度日增26萬確診 疫苗唔夠用或阻對外出口

環球社會熱點 20:06 2021/04/18

分享：

印度國内的新冠疫苗供不應求，外界憂慮印度或會再次限制新冠疫苗出口。

印度的新冠肺炎疫情惡化，單日新增超過26萬宗確診個案。雖然印度血清研究所為全球最大疫苗生産商，但印度國内的新冠疫苗供不應求，外界憂慮印度或會再次限制新冠疫苗出口，令全球的新冠疫苗供應受影響。

菲律賓華裔富豪陳永栽確診 全國增逾萬宗個案 【下一頁】

印度周日新增超過26.1萬宗確診，為疫情爆發以來的單日確診新高。印度於上周四（15日）已突破1,400萬宗確診個案，在不足一周内新增過百萬宗確診個案，反映疫情正在惡化。印度首都地區正實施宵禁等措施，不少於大城市工作的工人也急忙趕返家鄉，以免當局實施封城等措施時，他們要滯留於大城市。

印度生産的疫苗佔全球超過6成的供應量，也是全球最大疫苗生産商印度血清研究所（SII）的所在地。SII更與世界衛生組織（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）合作，為計劃主要疫苗供應商，為計劃提供多達2億劑新冠疫苗。

馬來西亞40醫護打完疫苗仍確診 未知科興或輝瑞 【下一頁】

COVAX上月底曾發聲明，證實SII於3月及4月的疫苗交付出現延誤，並指SII未能如期交付疫苗的原因，是印度國内對新冠疫苗的需求增加。但印度疫情嚴峻下疫苗供應緊張，印度最少有5個邦報告出現嚴重疫苗短缺，並敦促印度聯邦政府採取行動。

印度政府早於今年1月曾限制SII生産的阿斯利康（Astrazeneca）疫苗出口國外，外界憂慮印度近期疫情升溫，對外疫苗出口量會大幅減少。非洲地區疾控中心負責人警告，印度暫停對非洲大陸出口疫苗，將帶來災難性後果。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

加拿大安大略省授權警察查問途人點解出街 1日後急撤回
今日
加拿大安大略省授權警察查問途人點解出街 1日後急撤回
菲律賓華裔富豪陳永栽確診 全國增逾萬宗個案
今日
菲律賓華裔富豪陳永栽確診 全國增逾萬宗個案
馬來西亞40醫護打完疫苗仍確診 未知科興或輝瑞
今日
馬來西亞40醫護打完疫苗仍確診 未知科興或輝瑞
【變種病毒】英專家憂印度變種危險性 促強制隔離印度返英人士
2021/04/17
【變種病毒】英專家憂印度變種危險性 促強制隔離印度返英人士
【新冠疫苗】血栓嚇怕非洲民眾 問疫苗如何排除體外
2021/04/16
【新冠疫苗】血栓嚇怕非洲民眾 問疫苗如何排除體外
傳染病 疫情 印度 世界衞生組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

加拿大安大略省授權警察查問途人點解出街 1日後急撤回

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月18日 時間20:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用
【新冠疫苗】世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？
【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
新型冠狀肺炎全球疫情（04月18日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月18日 時間20:00）