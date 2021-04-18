【內銀股】銀保監：內銀首季淨利潤升1.5%　不良貸款餘額3.6萬億元人幣

▲ 中銀保監公布第一季度商業銀行數據，內銀淨利潤按年升1.5%，而不良貸款餘額則增至3.6萬億元人幣。

中國第一季GDP按年增長18.3%，反映中國經濟正逐步回暖。中銀保監公布第一季度內地商業銀行統計，季內商業銀行淨利潤實現正增長按年升1.5%。資產質素方面，不良貸款餘額較去年底增1,183億元（人民幣‧下同）至3.6萬億元，不良貸款率則回落2個基點至1.89%。

第一季內，人民幣貸款餘額按年升12.6%，人民幣存款額增9.9%；保險資金運用餘額增15.8%至22.5萬億元，保險公司實現原保險保費收入1.8萬億元，按年升7.8%。

中銀保監副主席肖遠企表示，過去幾年中國每年處置2萬至3萬億元人民幣的不良貸款，而2020年所處置的不良資產就達3.02萬億元，加上2018及2019年的2.4至2.5萬億元規模，近年共處置不良貸款超過12萬億元。

展望今年的不良貸款處置目標，肖遠企指「今年的目標肯定不低於前幾年」。銀保監主席郭樹清早前表示，今年內銀須處置的不良貸款或還有增長、甚至延續至明年，但有信心將不良資產處理好。

他續指，不良貸款處置後一定有新的信貸、資金填補，而處置不良貸款就如騰出新的貸款空間，因此加大處置力度，除有利化解銀行信用風險，更加帶來新的信貸增長空間，為經濟加快復甦提供有利條件。

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