CME擬推出鋰期貨合約 望提高鋰價透明度

近年電動車興起，帶動相關車載電池的金屬原材料價格上升。外媒報導指，芝加哥商業交易所(CME)計劃發行鋰期貨合約，料最快5月推出。

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CME表示，有關期貨合約專門針對內地、韓國及日本交付的氫氧化鋰。推出初期，合約會由車廠、電池製造廠等企業鎖定未來交貨的鋰價，日後投資人亦可直接參與鋰期貨交易。

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目前市場人士只能根據Benchmark Mineral Intelligence、標普、Fastmarkets等的情報去估計有關價格，而CME推出的鋰期貨合約或有助於改善鋰價不透明的情況。

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