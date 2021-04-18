警察有權查問途人點解出街？ 安大略省1日後急撤回

加拿大兩大城市渥太華及多倫多所在的安大略省，上周五（16日）宣布多項為控制新冠疫情的新限制措施，包括授權警察可以在街上截查途人，要求途人解釋離家原因及出示住址證明。消息一出即引來安大略省民眾強烈反對，加拿大檢察官指警察無權這樣做，安大略省政府1日後宣布撤回新政策。

加拿大安大略省有限度封城四周 冀阻第三波新冠肺炎疫情 【下一頁】

安大略省（Ontario）政府上周五宣布，將授權警察可以隨機截停街上途人，要求他們解釋外出原因及提供住址證明，以判斷該人是否違反公共衛生措施，違者可被罰款高達750加元（約4,660港元）。聲明指，政府首要任務一直是勸阻人們違反居家令及參加聚會，所以向警察提供額外臨時權利，通過阻止聚會來執法。

然而，安大略省檢察長瓊斯（Sylvia Jones）上周六表示，警察沒有權力隨機截停途人或車輛，詢問人們外出理由及要求提供住址。加拿大公民自由協會（Canadian Civil Liberties Association，簡稱CCLA）表示，已聘請律師並準備在未來數天向法院提出訴訟挑戰政府的新政策。

儘管包括警察局局長在內的多名警察表明，自己不會在街上隨機截停途人或汽車，但仍有民眾質疑只是公關策略，不少民眾到多倫多警方Twitter賬號留言反對措施。

安大略省政府周六宣布收回該項新政策，僅允許警察截查涉嫌參加有組織公共活動，或社交聚會的車輛或人士，但如面授課堂停課等措施會繼續生效。

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安大略省上周六錄得4,362宗新增確診個案，2,065人需要留院接受治療。該省已經向其他省份尋求協助，要求派出護士及其他衛生工作人員協助抗疫。

責任編輯：李俊儀