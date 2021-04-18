【展覽恢復】毛孩疫下少外出　寵物主人趁寵物節攜毛孩出動

▲ 一連四日的「香港寵物節2021暨國際寵物用品博覽」（下稱寵物節）今日完結，場內不少寵物主人攜毛孩入場。（程志遠攝）

一連四日的「香港寵物節2021暨國際寵物用品博覽」（下稱寵物節）今日完結。場內不少寵物主人攜毛孩入場。區先生稱，由於場內寵物品牌較集中，方便格價和選購不同產品。他入場與毛孩逛街外，還想給牠們親自試零食，預計花費約500元購買零食。

另一寵物主人石小姐指，場內產品較便宜，故她每年都會參加寵物節「掃貨」。她預計今年花費2,000元。加上參展商提供試食，她便帶毛孩食「自助餐」。

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寵物節發言人回覆本報查詢表示，今年展會舉辦時間較倉促，有5家以下的參展商因籌備時間不足，未能準備貨品等因素而退出。惟他指，展期入場人數超乎預期，尤以最後一日的人流最高。

他續稱，雖然入場人士須排隊輪候，但場內可容納人數仍未超出規定的75%。該展覽因疫情加強防疫措施，例如在入口處增設消毒機、所有工作人員須於開幕前十四天內，接受並取得新冠病毒檢測的陰性檢測結果等。

記者：馬意文

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