花旗將退出13個市場零售業務 集中於香港新加坡等市場 料增聘2,300人

花旗集團（美：C）早前宣布，計劃退出內地、澳洲、台灣、印度等13個市場的零售銀行業務後，往後會聚焦於香港、新加坡、阿聯猶發倫敦的全球零售銀行業務。

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香港是集團其中一個重要戰略市場，並且對集團收入有重大貢獻。因此花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej表示，計劃於香港及新加坡增聘2,300名員工。

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Babej指，花旗計劃於2025年前將亞洲的管理資產規模（AUM）提升1500億美元至4,500億美元，而增聘人手便是計劃的一部分。在增聘的2,300人當中，1,100名是私人銀行家及客戶經理職位，餘下的1,200人則是技術及行政人員。

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