【比亞迪1211】比亞迪揭首季7名員工貪污、涉打麻將等方式受賄　股價照升4%

▲ 【比亞迪1211】比亞迪揭首季7名員工貪污 包括以打麻將等方式受賄

比亞迪 （01211） 日前在「廉潔比亞迪」公號發佈信息， 通報有7名比亞迪員工涉貪污腐敗問題，包括收受供應商回扣、賄賂、宴請、禮品等，除直接收受賄賂，亦有員工以打麻將等方式受賄。比亞迪表示，對於上述違反廉潔規定的員工，公司除了解僱外，還會將其信息錄入除名查詢系統

隨更多內地車廠在上海車展公布最新汽車和電動車發展方面，比亞迪周一股價愈升愈有，最新升4%，暫報183.4元，成交12億元。

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比亞迪不排除分拆電池業務獨立上市，詳見【下一頁】

比亞迪在通報中提到，有員工和供應商人員打麻將存在經濟往來，還有一名保安涉嫌開設賭場罪被公安機關刑事拘留等。公司續指，對違反廉潔合作協議的合作企業，亦會按協議追究相應責任；對於涉嫌違法犯罪的，會移交司法機關處理。

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編輯：陳韻妍