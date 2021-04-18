菲律賓華裔富豪陳永栽確診 全國增逾萬宗個案

▲ 菲律賓華裔富商陳永栽也確診新冠肺炎，目前病情穩定。

東南亞的新冠肺炎疫情升溫，菲律賓華裔富商陳永栽也確診新冠肺炎，目前病情穩定。菲律賓單日新增過萬宗新冠肺炎確診個案，菲律賓當局更發現數百宗變種病毒個案，包括南非變種病毒及英國變種病毒。

馬來西亞40醫護打完疫苗仍確診 未知科興或輝瑞 【下一頁】

陳永栽的女兒陳怡娜於社交媒體Instagram發文，宣布父親確診新冠肺炎後已送往醫院診治。陳怡娜透露陳永栽的病情穩定及有良好反應，處於康復中的狀態。陳怡娜又希望外界在父親患病期間尊重他們的私隱，期盼各位為父親的病情祈禱，並感謝所有人對父親的關心。

陳永栽現年86歲，為菲律賓企業LT Group、MacroAsia Corporation、菲律賓航空母企PAL Holdings的主席及行政總裁。陳永栽也是本港老牌發展商裕景興業創辦人，與妻子及兩名子女為菲律賓國家銀行董事，也投資房地產、教育及煙酒等行業。

根據福布斯全球億萬富豪榜，陳永栽為菲律賓排名第三的富豪，身家達33億美元（約257.4億港元）。

紐約女接種強生疫苗後做足防疫 三周後依然確診 【下一頁】

另外，菲律賓周日（18日）宣布單日再增10,098宗確診個案，累計已有超過93.6萬人確診新冠肺炎。菲律賓衛生部發現有642個樣本屬於感染變種病毒，包括源於英國肯特郡的B117變種病毒、源於南非的B1351變種病毒，及首次於菲律賓發現的P.3變種病毒。

責任編輯：鄭錦玲