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物流股ESR傳近30億美元 收購澳洲倉庫資產 有望成為當地5年來最大交易

股樓投資 19:49 2021/04/18

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外媒引述消息人士指，黑石集團（Blackstone Group）計劃以約38億澳元（即29億美元），將旗下的一個位於澳洲的倉庫及物流資產組合售予本港上市亞洲物流商ESR（01821），有關交易的消息最快會於周一宣布。

貝萊德行政總裁料美股有進一步上升空間 惟新冠病毒變種添變數  詳情請看[下一頁]

報導引述消息人士指，有關交易涉及約45項黑石集團Milestone Logistics持有的資產。據悉，該資產組合目前的入住率達98%，其租客的平均租賃期超過7年。

華為將加大對智能汽車研發投資 成功實現1000公里無干預自動駕駛  詳情請看[下一頁]

如有關資產以30億澳元出售，將成為澳洲5年以來最大宗的房地產交易。近年來倉庫成為最受歡迎的房地產類別之一，部分原因是在疫情爆發期間在線購物急增，增加存倉需求。

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撰文 : 趙家盈

運輸 疫情 澳元 地產 澳洲

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