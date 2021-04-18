【樂園重開】美國加州主題樂園重開　帶動中小企生意復甦

▲ 美國加州環球影城及迪士尼樂園重開，帶動當地中小企的生意開始復甦。（法新社資料圖片）

美國加州環球影城（Universal Studios）於上週五（16日）重新開放，加州迪士尼樂園（Disneyland）也將於4月30日復業，帶動當地與旅遊業相關的中小企的生意開始復甦。

【展覽恢復】疫下寵物用品商機增 寵物節人流暢旺

【泰國疫情】泰國疫情升溫加強限制措施 重啟旅遊或落空？

從事機場及景點接送服務的Karmel Shuttle Service表示，大部分需求是前往迪士尼樂園、環球影城和聖地亞哥海洋世界等目的地，主題公園停業嚴重打擊其業務。隨着主題公園重開，4月和5月的預訂量明顯反彈。不過，該公司預計，到2022年第二季度，生意才會完全復甦，因現時主題公園仍要限制入場人數，未能接載大批遊客前往。

連鎖餐廳Roscoe’s Chicken and Waffles在加州迪士尼樂園內有1間分店，樂園停業期間無法經營堂食，僅透過外送服務來維持生計。該公司創意總監Diane Vara相信，隨着主題公園的開放，餐廳業務將會大增。

當然最大受惠者是主題樂園，環球影城開放後的入場人數一度達到上限，迪士尼樂園的預售門票亦已提前售罄，未來展望能更加全面地開放。

【好想去旅行】旅遊氣泡反應不似預期？ 台灣、帛琉取消本周六航班

責任編輯：朱悅瀅