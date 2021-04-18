  • 23°C
香港時間 : 2021418日 (日) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂園重開】美國加州主題樂園重開　帶動中小企生意復甦

商業 18:35 2021/04/18

分享：

美國加州環球影城及迪士尼樂園重開，帶動當地中小企的生意開始復甦。（法新社資料圖片）

美國加州環球影城（Universal Studios）於上週五（16日）重新開放，加州迪士尼樂園（Disneyland）也將於4月30日復業，帶動當地與旅遊業相關的中小企的生意開始復甦。

【展覽恢復】疫下寵物用品商機增　寵物節人流暢旺

【泰國疫情】泰國疫情升溫加強限制措施　重啟旅遊或落空？

從事機場及景點接送服務的Karmel Shuttle Service表示，大部分需求是前往迪士尼樂園、環球影城和聖地亞哥海洋世界等目的地，主題公園停業嚴重打擊其業務。隨着主題公園重開，4月和5月的預訂量明顯反彈。不過，該公司預計，到2022年第二季度，生意才會完全復甦，因現時主題公園仍要限制入場人數，未能接載大批遊客前往。

連鎖餐廳Roscoe’s Chicken and Waffles在加州迪士尼樂園內有1間分店，樂園停業期間無法經營堂食，僅透過外送服務來維持生計。該公司創意總監Diane Vara相信，隨着主題公園的開放，餐廳業務將會大增。

當然最大受惠者是主題樂園，環球影城開放後的入場人數一度達到上限，迪士尼樂園的預售門票亦已提前售罄，未來展望能更加全面地開放。

【好想去旅行】旅遊氣泡反應不似預期？　台灣、帛琉取消本周六航班

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【展覽恢復】疫下寵物用品商機增　寵物節人流暢旺
今日
【展覽恢復】疫下寵物用品商機增　寵物節人流暢旺
【泰國疫情】泰國疫情升溫加強限制措施　重啟旅遊或落空？
今日
【泰國疫情】泰國疫情升溫加強限制措施　重啟旅遊或落空？
【限聚令放寬】酒吧業反對顧客進場須打疫苗　9%接種率只能養活100酒吧
2021/04/15
【限聚令放寬】酒吧業反對顧客進場須打疫苗　9%接種率只能養活100酒吧
【好想去旅行】旅遊氣泡反應不似預期？　台灣、帛琉取消本周六航班
2021/04/13
【好想去旅行】旅遊氣泡反應不似預期？　台灣、帛琉取消本周六航班
疫情 迪士尼樂園 環球影城 門票 美國 加利福尼亞 主題樂園 新冠肺炎疫情 餐廳

上一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

下一篇文章

【展覽恢復】疫下寵物用品商機增　寵物節人流暢旺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿布泰】阿布泰潑水節感謝禮　一文看清產品優惠低至5元（多圖）
【阿布泰】阿布泰潑水節感謝禮　一文看清產品優惠低至5元（多圖）
【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣
【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣
【消費優惠】Klook staycation低至54折　美麗華酒店住宿連三餐人均640元起
【消費優惠】Klook staycation低至54折　美麗華酒店住宿連三餐人均640元起
【阿布泰】阿布泰分店現大批人龍　門市以外還有選擇嗎？
【阿布泰】阿布泰分店現大批人龍　門市以外還有選擇嗎？
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）