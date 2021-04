馬來西亞40醫護打完疫苗仍確診 未知科興或輝瑞

民眾期待接種新冠疫苗後恢復正常生活,但最近各地接連發生接種新冠疫苗後確診個案。馬來西亞衛生部證實有40名醫護完成兩劑新冠疫苗接種後仍確診,當局表示確診醫護人員並未出現嚴重新冠肺炎症狀,並未透露該批醫護是接種輝瑞疫苗抑或科興疫苗。

紐約女接種強生疫苗後做足防疫 三周後依然確診 【下一頁】

新加坡傳媒《海峽時報》(The Straits Time)上周六(17日)報道,馬來西亞衛生部總監阿卜杜拉(Noor Hisham Abdullah)證實,當地有40名醫護人員完成接種2劑疫苗後依然確診。阿卜杜拉表示,上述個案反映人們即使完成新冠疫苗接種,仍有機會受到感染,但出現新冠肺炎重症的風險會較低。

他透露,當中9名醫護完成第2劑接種已有超過兩周時間,另外31人距離第2劑接種則未足兩周。

阿卜杜當日其後在社交媒體Facebook表示,有142名完成首劑接種醫護人員受感染。他在Facebook上直指,「在確認每個人都是安全前,無人是安全的」(No one is safe until everyone is safe),並建議大家接種疫苗後,繼續遵守所有防疫措施。雖然疫苗為抗疫過程帶來一絲希望,但不要誤會接種疫苗後可以鬆懈。

已接種疫苗阿根廷總統中招 據藥廠數據疫苗91.6%有效 【下一頁】

馬來西亞當局並未透露上述醫護人員,接種的是哪一款疫苗。馬來西亞目前正為醫護接種輝瑞(Pfizer)疫苗及科興疫苗。

馬來西亞由今年2月起,開始為前線醫護人員接種疫苗,將於周一(19日)開始為長者,及殘疾人士接種。當局上周一(12日)指,會為長者接種科興疫苗。

根據亞洲新聞台(CNA)報道,馬來西亞已訂購6,670萬劑新冠疫苗,包括輝瑞疫苗、阿斯利康(AstraZeneca)疫苗、俄羅斯「史普尼克5號」(Sputnik V) 疫苗、中國科興以及中國國藥疫苗。

責任編輯:李俊儀