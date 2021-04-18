馬來西亞40醫護打完疫苗仍確診 未知科興或輝瑞

民眾期待接種新冠疫苗後恢復正常生活，但最近各地接連發生接種新冠疫苗後確診個案。馬來西亞衛生部證實有40名醫護完成兩劑新冠疫苗接種後仍確診，當局表示確診醫護人員並未出現嚴重新冠肺炎症狀，並未透露該批醫護是接種輝瑞疫苗抑或科興疫苗。

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新加坡傳媒《海峽時報》（The Straits Time）上周六（17日）報道，馬來西亞衛生部總監阿卜杜拉（Noor Hisham Abdullah）證實，當地有40名醫護人員完成接種2劑疫苗後依然確診。阿卜杜拉表示，上述個案反映人們即使完成新冠疫苗接種，仍有機會受到感染，但出現新冠肺炎重症的風險會較低。

他透露，當中9名醫護完成第2劑接種已有超過兩周時間，另外31人距離第2劑接種則未足兩周。

阿卜杜當日其後在社交媒體Facebook表示，有142名完成首劑接種醫護人員受感染。他在Facebook上直指，「在確認每個人都是安全前，無人是安全的」（No one is safe until everyone is safe），並建議大家接種疫苗後，繼續遵守所有防疫措施。雖然疫苗為抗疫過程帶來一絲希望，但不要誤會接種疫苗後可以鬆懈。

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馬來西亞當局並未透露上述醫護人員，接種的是哪一款疫苗。馬來西亞目前正為醫護接種輝瑞（Pfizer）疫苗及科興疫苗。

馬來西亞由今年2月起，開始為前線醫護人員接種疫苗，將於周一（19日）開始為長者，及殘疾人士接種。當局上周一（12日）指，會為長者接種科興疫苗。

根據亞洲新聞台（CNA）報道，馬來西亞已訂購6,670萬劑新冠疫苗，包括輝瑞疫苗、阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、俄羅斯「史普尼克5號」（Sputnik V） 疫苗、中國科興以及中國國藥疫苗。

責任編輯：李俊儀