華為將加大對智能汽車研發投資 成功實現1000公里無干預自動駕駛

在華為的新品發布大會上，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍指，華為即將發布智能座艙、計算平台、雷達、自動駕駛開放平台和熱管理系統等產品。

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他續指，未來華為會加大對汽車行業的投入，今年的研發投資將會達10億美元，而華為車BU團隊人員會增至5,000人，當中研發人員達2,000人。他表示，目前智能駕駛計算平台MDC 810已量產，而公司亦與不同車企建立合作關係，與200多家產業夥伴共同發展。

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另外，日前華為的自動駕駛技術首次進行公開測試，據報該系統在紅綠燈啓停、無保護左轉、避讓路口車輛、禮讓行人、變道等情形下均能實現無幹預自動駕駛。華為輪值董事長徐直軍表示，研發團隊指華為的自動駕駛能夠在市區做到1000公里無幹預的自動駕駛。

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