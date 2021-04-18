  • 23°C
香港時間 : 2021418日 (日) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華為將加大對智能汽車研發投資 成功實現1000公里無干預自動駕駛

股樓投資 18:27 2021/04/18

分享：

在華為的新品發布大會上，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍指，華為即將發布智能座艙、計算平台、雷達、自動駕駛開放平台和熱管理系統等產品。

【阿里巴巴9988】螞蟻傳研究馬雲脱手股份 公司澄清從未討論  詳情請看[下一頁]

他續指，未來華為會加大對汽車行業的投入，今年的研發投資將會達10億美元，而華為車BU團隊人員會增至5,000人，當中研發人員達2,000人。他表示，目前智能駕駛計算平台MDC 810已量產，而公司亦與不同車企建立合作關係，與200多家產業夥伴共同發展。

【美股焦點】除了Coinbase　呢隻新股一上市亦旋即獲「契媽」建倉　共斥資逾億美元狂掃300萬股    詳情請看[下一頁]

另外，日前華為的自動駕駛技術首次進行公開測試，據報該系統在紅綠燈啓停、無保護左轉、避讓路口車輛、禮讓行人、變道等情形下均能實現無幹預自動駕駛。華為輪值董事長徐直軍表示，研發團隊指華為的自動駕駛能夠在市區做到1000公里無幹預的自動駕駛。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

行業 經濟 汽車 華為 自動駕駛

上一篇文章

貝萊德行政總裁料美股有進一步上升空間 惟新冠病毒變種添變數

下一篇文章

【bitcoin】土耳其禁以虛擬貨幣支付 加密貨幣破頂後急跌 比特幣昨晚急跌逾一成

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事