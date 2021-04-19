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【傳媒易手】紫荊文化、何超瓊斥近12億入主鳳凰衛視　劉長樂折讓2成悉數沽售持股、股價升兩成（第二版）

股市 09:31 2021/04/19

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【傳媒易手】紫荊文化、何超瓊入主鳳凰衛視　原大股東劉長樂近悉數沽售持股

鳳凰衛視 （02008） 發通告，大股東、主席劉長樂以出售價每股0.61元，將所持的18.94億股鳳凰衛視股權，悉數售予紫荊文化（香港）集團及何超瓊旗下的信德集團 （00242） ，佔鳳凰衛視總股本約37.93%，合共套現11.56億元。交易作價較鳳凰衛視上周收市價0.78元，折讓近22%。

鳳凰衛視股價曾升28%高見1元，最新升兩成，報0.94元，成交480萬元。

根據通告，由劉長樂持有的今日亞洲，分別在上周五（16日）及周六（17日），先後與紫荊香港及信德集團旗下的Common Sense Limited簽訂框架協議，有條件同意分別將約10.49億股及8.45億股出售，佔總股本約21%及16.9%，各涉資6.4億元及5.16億元。

鳳凰衛視董事會預期，交易將不會對公司業務營運有任何負面影響，截至公告日期並未獲悉其他重大股權變動。

信德集團：不會參與鳳凰衛視日常管理及營運

信德集團在公告指，根據框架協議將會提名1位代表出任鳳凰衛視的董事，委任將由交割起生效。信德集團形容，鳳凰衛視是「最具實力及影響力的媒體集團之一」，相信收購有助集團掌握市場脈搏，以前瞻優勢推進在中國各地旅遊產業發展。

收購完成後，信德集團將成為被動投資者，不會參與其日常管理及營運。

劉長樂今年2月卸任行政總裁一職

聯交所資料顯示，截至去年11月12日，劉長樂共持有鳳凰衛視約19.02億股、股權38.08%，反映劉長樂今次幾乎沽售所有股權。

事實上，劉長樂今年2月底起已卸任公司行政總裁一職，留任主席及執行董事，當時公司公告解釋其有其他工作安排。

今次交易後入主鳳凰衛視的紫荊文化，是主要從事新聞出版、影視等業務的國企，紫荊文化集團持有聯合出版集團、《紫荊》雜誌社等。而聯合出版集團主要的子公司包括：三聯書店、中華書局、商務印書館、萬里機構、香港聯合書刊物流等。

（第二版更新聯交所通告內容）

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