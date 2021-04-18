【展覽恢復】疫下寵物用品商機增　寵物節人流暢旺

▲ 一連四日的「香港寵物節2021暨國際寵物用品博覽」（簡稱，寵物節）今日完結，參展商普遍反映人流頗多。（程志遠攝）

一連四日的「香港寵物節2021暨國際寵物用品博覽」（簡稱，寵物節）今日完結，參展商普遍反映人流頗多，尤以周末期間更為暢旺；而生意額亦勝於預期。

參展商寵物藥妝負責人陳恩德表示，寵物節決定舉辦時，剛好確診數目較低。而他去年已預備妥當展覽布置，得知有機會復辦的消息，聯絡製作展覽布置的公司，運送相關裝飾到香港。故他未有受到太大影響，準備得較為完善。

陳又稱，今次主力宣傳和推廣寵物藥妝旗下產品，4日的展覽平日和周末各兩日，場內明顯周末的人流遠勝平日。而今次展覽中，熱賣的產品以保健品、寵物保健零食等為主。

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參展約4年的寵物用品網店「Espetsso」，其經理Billy Chan指，本來因疫情關係，預計今年生意額較往年「差少少」。然而，最後今年場內的生意額高於預期，生意額和人流均與往年相若。

他相信消費者「飢餓得滯」，皆因過去一直有客人反映，希望有活動參加。而他在場內主要提供試食和玩遊戲贏折扣的活動。他解釋，疫情爆發，一度令銷售額增長，但疫情緩和後，逐漸回復原狀的銷售額。他希望此舉有助提高網店日常銷售額。

記者：馬意文

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