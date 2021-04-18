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貝萊德行政總裁料美股有進一步上升空間 惟新冠病毒變種添變數

股樓投資 18:28 2021/04/18

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資產管理公司貝萊德（美：BLK）行政總裁Larry Fink指，在貨幣政策、財政措施、場外資金、獲利及市場表現理想的情況下，他認為美股市場將會持續走強。雖然目前標普500指數及道瓊工業指數已十分接近歷史高位，但他相信短期內仍有進一步上升空間。

【bitcoin】土耳其禁以虛擬貨幣支付 加密貨幣破頂後急跌 比特幣昨晚急跌逾一成  詳情請看[下一頁]

Larry Fink續指，疫情下投資者的行為出現重大改變，使大批市場資金處於觀望狀態。不論是基於甚麼原因，他亦會為有更多人進行長期投資或股票交易而高興。

【阿里巴巴9988】螞蟻傳研究馬雲脱手股份 公司澄清從未討論  詳情請看[下一頁

但他認為，更多的變種新冠肺炎病毒會使疫苗效力減弱，加上美國政府因實施過萬億美元的刺激方案下所對政府造成的赤字，所以投資者需留意市場風險。

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撰文 : 趙家盈

貨幣政策 疫情 美股 股票 上升空間 標準普爾500指數 美元 美國 財富及資產管理 疫苗

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