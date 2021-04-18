貝萊德行政總裁料美股有進一步上升空間 惟新冠病毒變種添變數

資產管理公司貝萊德（美：BLK）行政總裁Larry Fink指，在貨幣政策、財政措施、場外資金、獲利及市場表現理想的情況下，他認為美股市場將會持續走強。雖然目前標普500指數及道瓊工業指數已十分接近歷史高位，但他相信短期內仍有進一步上升空間。

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Larry Fink續指，疫情下投資者的行為出現重大改變，使大批市場資金處於觀望狀態。不論是基於甚麼原因，他亦會為有更多人進行長期投資或股票交易而高興。

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但他認為，更多的變種新冠肺炎病毒會使疫苗效力減弱，加上美國政府因實施過萬億美元的刺激方案下所對政府造成的赤字，所以投資者需留意市場風險。

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