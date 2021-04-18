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【Bitcoin】美財政部傳起訴多間金融機構涉利用加密貨幣洗錢　比特幣挫一成（第二版）

股市 19:04 2021/04/18

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美國證監會披露文件顯示，Coinbase行政總裁及內部高層於Coinbase上市首日大幅減持手上股票，比特幣今下午急跌一成。

市傳美財政部將起訴多間金融機構涉嫌透過加密貨幣洗錢，引發比特幣、以太幣等虛擬貨幣價格急挫，據Coindesk數據，截至下午6時，比特幣（BTC）24小時內跌10.4%，現報55,177美元；以太幣（ETH）跌12.7%，現報2121美元，近日備受散戶熱捧的狗狗幣（Dogecoin）現報0.30美元，仍升2.1%。

另外，美最大虛擬貨幣交易所Coinbase（美﹕COIN）上周三（14日）以直接方式上市，美國證監會SEC披露文件顯示，在Coinbase上市首日，行政總裁Brian Armstrong已出售公司股票套現2.9億美元（約22.5億港元）。

Coinbase送每名員工100股，詳情可看﹕【下一頁】

比特幣今下午急挫一成。

Coinbase行政總裁Brian Armstrong在Coinbase上市首日分三次減持近75萬股，出售價格介乎每股381至410.4美元，涉資共2.92億美元。

同日，Coinbase董事兼創業投資者Frederick Wilson同日亦減持470萬股；Wilson作為合夥人的創投基金Union Square Ventures亦減持470萬股；董事兼創業投資者Marc Andressen減持118萬股。

另外，首席財務官Alesia J Haas同日亦減持近25.6萬股，首席會計官Jones Jennifer則減持11萬股，公司董事Marc L Andressen減持29.5萬股。

Coinbase上市參考價為250美元，首日開盤報381美元，最高曾見429.51美元，升71.8%，惟其後股價走低，當日收報328.28美元，升31.2%。Coinbase周五（16日）全日回升近6%，收報342美元，仍未返回周三上市開盤價。

SEC披露文件可看﹕連結

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編輯﹕賴奕羚

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