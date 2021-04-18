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【泰國疫情】泰國疫情升溫加強限制措施　重啟旅遊或落空？

商業 16:55 2021/04/18

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泰國近日疫情持續升溫，不少場所需要關閉，商場、餐廳等營業時間亦有限制。（法新社資料圖片）

泰國早前計劃率先安排布吉島在7月重啟旅遊，更有指將會派發免費或折扣機票吸客。港府亦曾考慮與泰國探討建立「旅遊氣泡」的可能。不過，泰國近日疫情持續升溫，當地今日（18日）起至4月30日，將有新一輪限制措施，包括關閉娛樂場所及限制餐廳營業時間。

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泰國疫情部門將首都曼谷、清邁等18個府，列為高度管控區的紅色疫區，並由今日至4月30日關閉娛樂場所如夜店；餐廳和酒吧禁止販售酒類；限制百貨公司、商場和餐廳營業時間至晚上9時；24小時營業的便利店在晚上11時到凌晨4時必須關店；禁止50人以上的群聚活動，包括各種宴會或會議；學校全面改為線上授課等。

不過當局強調，目前不會實行全國宵禁或封鎖，認為限制特定場所的營運方式，比限制市民的行動更有效率，而且全面封鎖措施會影響商業運作。

泰國今日新增1,767宗新冠肺炎確診病例，再度刷新單日確診數最高紀錄，並已連續第5天單日確診超過千例。

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責任編輯：朱悅瀅

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