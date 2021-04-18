【網絡安全】WFH增企業網絡風險　Aruba升級平台安全功能

▲ 推動Work From Anywhere 企業IT需解決兩項挑戰

疫情加速企業數碼轉型，其中遙距工作的變化就令企業要讓員工在家中繼續存取企業的資料，當中帶來頗大網絡風險。安全智慧型網絡技術供應商Aruba日前舉行的Atmosphere' 21就發布了多項新技術，應對企業網絡在疫情後維持安全與無縫連接的挑戰。

Aruba香港及澳門地區總經理蕭惠蓮表示，去年全球推動在家工作（WFH）後，不少香港企業在IT架構配備上面對頗大挑戰。她引述一項調查指，超過75%的本地IT從業員表示，在評估內部IT結構遇到一定問題；而65%僱員認同，企業推行在家工作，需要繼續引入新的科技。她分析，疫情逼使企業去年急劇改變工作流程，而IT部門的責任大幅增加，以確保在家工作的員工，能繼續在工作上保持與企業網絡無縫連接。

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未來企業勢將繼續維持WFH政策，僱員甚至期望「隨處工作（Work From Anywhere）」。而蕭惠蓮就指出，企業面對兩項挑戰，包括企業要確保推動隨處工作的同時，防止因此讓企業網絡曝露於網絡攻擊風險；其次是如何維持員工的網絡體驗，即使在家工作仍可便利如在辦公室一樣。「如果企業能完服這些挑戰，不單提升員工生產力，在工作滿足感上亦會有所改善。」

Aruba日前宣布，加強旗下Aruba ESP（邊緣服務平台）的邊緣雲端網絡跨平台安全功能，新功能結合控制安全網絡和存取控制的ClearPass 策略管理平台和Aruba EdgeConnect SD-WAN 邊緣平台、並可讓企業客戶自由部署他們認為最佳的雲端邊緣安全存取 (SASE) 的組件。該企表示，企業客戶現在能從邊緣至雲端網絡推行最精細、以及能識別身分的安全策略，以便安全地連接並保護用戶和設備。

記者: 周俊霖