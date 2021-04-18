【菲臘親王喪禮】哈里威廉破冰 離場時有傾偈

▲ 哈里王子由美國返回英國出席菲臘親王喪禮，大嫂凱特充當和事佬，促成哈里於離場時與兄長威廉王子交談。

英國菲臘親王喪禮上周六（17日）於溫莎堡聖喬治教堂舉行，英女王與4名子女及多名孫兒等英國王室成員出席。哈里王子由美國返回英國出席菲臘親王喪禮，大嫂凱特充當和事佬，促成哈里於離場時與兄長威廉王子交談。

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哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）移居美國加州並放棄王室身份，早前於專訪更大揭王室内幕，被指與兄長威廉王子（Prince William）等王室成員關係惡化。菲臘親王（Prince Philip）本月9日於溫莎堡逝世，享年99歲。哈里王子隨即由美國飛回英國奔喪。但妻子梅根目前正懷孕，選擇留在美國待產。

菲臘親王喪禮當日，王儲查理斯（Prince Charles）與安妮公主（Princess Anne）會負責率領扶靈隊伍。被外界盛傳不和的威廉哈里兄弟也在列，但兩人並無並肩同行，由英女王長外孫菲利普斯（Peter Phillips）隔開。

喪禮於教堂舉行期間，哈里與威廉也分別坐在走廊兩邊。但兩兄弟於喪禮結束並離場時，卻破冰出現交流。英媒拍攝的照片可見，哈里、威廉與夫人凱特（Kate）一同步離現場期間有交談。

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外媒形容凱特充當和事佬（peacemaker），率先主動與哈里交談，形成她與威廉哈里兩兄弟同行的畫面。當兩兄弟有破冰跡象時，凱特再放慢步伐改為行在哈里威廉兄弟身後，為兩兄弟交談製造更多空間。

另外，英媒指雖然梅根目前在美國待產，但哈里於喪禮後或會再於英國逗留數天，直至與王室成員於周三（21日）陪祖母英女王過95歲生日後再返回美國。

責任編輯：鄭錦玲