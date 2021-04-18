菲臘親王愛丁堡公爵頭銜無查理斯份？或由幼子繼承

英國菲臘親王本月9日逝世，外界一直關注其「愛丁堡公爵」頭銜將由哪位英國王室成員繼承。有英國傳媒估計，由於菲臘親王長子查理斯同時為王儲，愛丁堡公爵頭銜將由菲臘親王幼子、英國愛德華王子繼承。

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英媒《鏡報》指，按照王室世襲傳統，愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）頭銜理應由長子查理斯王子（Prince Charles）繼承。但查理斯作為英國王儲日後或會登基，因此將由愛德華王子（Prince Edward）繼承愛丁堡公爵之位，其妻蘇菲（Sophie Rhys-Jones）屆時亦會繼承英女王伊利沙伯二世（​Queen Elizabeth II）的「愛丁堡公爵夫人」頭銜。

菲臘親王1947年與仍是公主的伊利沙伯成婚前，被時任英國國王喬治六世（George VI）授予愛丁堡公爵頭銜，成為第3個獲得上述頭銜的人。菲臘親王當時更被授予格林威治男爵（Baron Greenwich）及梅里奧尼思伯爵（Earl of Merioneth）頭銜。

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愛德華王子為菲臘親王及英女王幼子，他於1999年成婚時獲封韋塞克斯伯爵（Earl of Wessex），英國王室當時承諾將讓他繼承愛丁堡公爵頭銜。「愛丁堡公爵獎勵計劃」（Duke of Edinburgh’s Award Scheme）成立於1956年，愛德華是計劃受託人，亦為愛丁堡國際藝術節贊助人。報道指，英國王室決定讓愛德華繼承愛丁堡公爵頭銜，是為表彰他對獎勵計劃的貢獻。

《鏡報》引述，英國知名貴族禮儀學校德倍禮（Debrett’s）消息人士指，愛德華成婚時獲承諾將在適當時候繼承愛丁堡公爵頭銜。但沒有提及具體時間，任何就未來公爵的猜測都是「不明智的」（unwise）。

責任編輯：李俊儀