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【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折

理財智慧 16:12 2021/04/18

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麥當勞又推出新優惠，更新了麥當勞App的用戶，現可以滙豐PayMe及Apple Pay兩種方式付款。由4月15日起使用麥當勞App落單，並以滙豐PayMe消費滿30元，即享9折優惠，優惠期至6月14日。

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    點擊圖片放大
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使用新版本App的顧客現不需到店面掃瞄二維碼下單，只需要在應用程式內選擇指定餐廳，於手機點餐及付款後，餐廳即會準備美食。在訂單完成後，顧客會收到手機推送及電郵通知取餐，毋須預先到店掃瞄二維碼，節省等候時間。

【MUJI week】無印良品會員優惠周 任何購物或餐飲堂食消費9折【下一頁

另外在推廣期內，第1,000位、第2,000位、第3,000位，依次序至第10,000位顧客將獲得$5,000獎賞。若合資格參加者數目少於所述的準則，最後一位參加者將符合「得獎者」資格。

 

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責任編輯：陳楚琨

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