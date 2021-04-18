【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折

麥當勞又推出新優惠，更新了麥當勞App的用戶，現可以滙豐PayMe及Apple Pay兩種方式付款。由4月15日起使用麥當勞App落單，並以滙豐PayMe消費滿30元，即享9折優惠，優惠期至6月14日。

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使用新版本App的顧客現不需到店面掃瞄二維碼下單，只需要在應用程式內選擇指定餐廳，於手機點餐及付款後，餐廳即會準備美食。在訂單完成後，顧客會收到手機推送及電郵通知取餐，毋須預先到店掃瞄二維碼，節省等候時間。

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另外在推廣期內，第1,000位、第2,000位、第3,000位，依次序至第10,000位顧客將獲得$5,000獎賞。若合資格參加者數目少於所述的準則，最後一位參加者將符合「得獎者」資格。

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責任編輯：陳楚琨