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【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫

環球社會熱點 15:10 2021/04/18

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英國菲臘親王的喪禮上周六（17日）於溫莎堡聖喬治教堂舉行，英女王與4名子女及多名孫兒等英國王室成員出席。英女王於喪禮灑淚送別菲臘親王，菲臘親王的靈柩於喪禮儀式完成後，被安置於聖喬治教堂内的王室墓穴。

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【菲臘親王喪禮】白金漢宮發放 英女王精選與丈夫最愛合照【下一頁】

英女王伊利沙伯二世（​Queen Elizabeth II）的丈夫菲臘親王（Prince Philip）本月9日於溫莎堡逝世，享年99歲。喪禮按照菲臘親王遺願，不按國葬儀式而按王室儀式舉行。英國各地及軍艦鳴炮41響，向菲臘親王致敬。

由於英國的新冠肺炎防疫限制，葬禮人數上限為30人。英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前已表明不出席喪禮，讓菲臘親王親屬可出席。不設公眾瞻仰，全程以電視直播，王室也呼籲公眾不要於溫莎堡等地聚集。

菲臘親王生前親自設計的靈車下午由溫莎堡出發，由於他曾於海軍服役，靈柩蓋上王室旗幟、海軍帽和佩劍。王儲查理斯（Prince Charles）與安妮公主（Princess Anne）率領扶靈隊伍，護送靈柩抵達聖喬治教堂。

【菲臘親王喪禮】有邊個參加？ 靈車18年前親自設計？【下一頁】

喪禮於當地下午3點（本港時間晚上10點）開始，歷時約50分鐘。英國全國默哀1分鐘。溫莎教長主持喪禮，而坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）負責祝福。溫莎教長稱讚菲臘親王善良、幽默及仁慈，感謝他對英女王的忠誠、對國家及英聯邦的服務，稱他的勇氣、毅力和信念為我們帶來了鼓舞。

英女王穿著黑衣、黑帽及佩戴黑色口罩，於喪禮時獨自坐在前排。英女王於喪禮期間難掩哀痛神色，英媒指她更一度拭淚。而查理斯護送亡父靈柩進教堂時，也忍不住哭泣。

在疫情影響下，喪禮僅設4人規模的小型合唱團。喪禮儀式完成後，菲臘親王的靈柩被安置於聖喬治教堂内的王室墓穴。

責任編輯：鄭錦玲

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