英國軍艦據報5月赴黑海 助烏克蘭抗衡俄羅斯

俄羅斯在烏克蘭邊境地區持續增加軍事部署，令黑海區域局勢急速升溫。有英國傳媒報道指，英國下月將派遣兩艘軍艦前往黑海，採取上述軍事行動是為了支持烏克蘭。英媒更引述英國外交部發言人指，英國正和烏克蘭緊密合作以緩和衝突。

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英媒《星期日泰晤士報》（Sunday Times）周日（18日）引述英國海軍消息人士指，烏克蘭和俄羅斯之間的關係趨向緊張，英國為聲援烏克蘭和北約（NATO）盟國，5月將會派出兩艘軍艦穿過博思普魯斯海峽（Bosphorus）前往黑海。

據悉，英國打算派出的兩艘軍艦分別為配有防空導彈的45型驅逐艦（Type 45），以及1艘23型反潛護衛艦（Type 23）。現時兩艘軍艦皆屬「伊利莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦戰鬥群，而F-35隱形戰機及灰背隼反潛直升機會於伊利莎白女王號上準備就緒，為兩艘軍艦提供支援。

英國國防部官員未對報道作出評論，但英媒引述外交部發言人指，英國政府正與烏克蘭緊密合作監察局勢，並呼籲俄羅斯為當前局勢降溫。英國外交部發言人更指，英國和盟國堅定支持烏克蘭主權及領土完整。

責任編輯：李俊儀