機場上月貨運量貨上升4.9% 客運量飛機起降量皆下跌

香港機場管理局今天（18日）公布香港國際機場今年3月份航空交通量。機場客運量及飛機起降量分別同比下跌89.9%及12.5%至 5.8萬人次及10,620架次，貨運量則同比上升4.9%至39.7萬公噸。

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機場管理局指，由於新冠肺炎疫情持續，3月份客運量依然疲弱。各類客運量──包括本港居民、訪港旅客及轉機或過境旅客均較去年同月大幅下降。

上月貨運量的增長主要由進口貨運量錄得雙位數字增幅所致。儘管轉口貨運量因客機起降量銳減，使可用機腹載貨空間不足而錄得跌幅，整體貨運量在月內錄得上升，當中以往來中東、東南亞及台灣的貨運量升幅最為明顯。

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機管局商務執行總監陳正思表示：「我們推行數碼化以保持市場競爭力，配合未來業務。香港國際機場作為智能機場，積極為貨運同業推動各種創新及以科技為本的措施，並利用數碼技術攜手合作，令香港的航空貨運業走得更前。」

今年首三個月，香港國際機場的客運量及飛機起降量分別同比下跌 97.8% 及 51.9%；貨運量則上升 13% 至110萬公噸。在過去一年，客運量下跌 98.6%，貨運量則減少2.0%至460 萬公噸。飛機起降量於期內則下跌 66.2%。

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責任編輯：陳楚琨