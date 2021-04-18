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【網民熱話】港女重遇小學同學 對方每日請食叉燒飯追求 網民：佢咩星座

理財智慧 16:18 2021/04/18

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偶爾都聽聞有人重遇中小學的同學，多年無見無聯絡卻又不覺時間分隔，更會燃起愛火成為情侶。近日討論區就有人以「小學同學用奇怪方式追我」出文，提到不久前重遇小學同學，相方交換聯絡方式後相處都帶點曖昧，未料對方以請食叉燒飯等奇怪方式追求。樓主表示後來感到莫名其妙，現時更失去了與對方進一步的遐想，只想當朋友。

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樓主經歷：

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有網民就反指樓主「港女難服侍」，不過有不少人都認為此舉反映該名男子細心，有將樓主說的話放在心裡，「可能佢以為女仔都鍾意細心，所以做多咗。」；亦有網民指「戇男有戇男可愛」，覺得樓主的追求者十分可愛，只是不適合樓主。

不知大家又覺得請食叉燒飯當作追求方式奇不奇怪呢？

 

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責任編輯：陳楚琨

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