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【bitcoin】土耳其禁以虛擬貨幣支付 加密貨幣破頂後急跌 比特幣昨晚急跌逾一成

股樓投資 16:33 2021/04/18

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近日比特幣多次破頂，更於上周二（13日）創63588.2美元新高。而美國最大加密貨幣交易所Coinbase於周三（14日）上市，亦帶動比特幣升勢。惟土耳其政府頒令禁止以虛擬貨幣進行交易使比特幣受挫，並一度跌穿5.2萬美元關口。

【阿里巴巴9988】螞蟻傳研究馬雲脱手股份 公司澄清從未討論  詳情請看[下一頁]

比特幣今早一度低見51,750美元，半日急跌逾14%，蒸發近40億美元市值。而其他加密貨幣亦紛紛急跌，以太幣跌穿2,200美元，24小時內跌幅逾15%；狗狗幣本周累漲400%後，現跌逾17%。

【騰訊700】中信証券料騰訊文娛業務增長將加快　建議關注5大騰訊系股份  詳情請看[下一頁]

Coinbase的上市消息為帶動加密貨幣市場造好，其於周三在納斯達克交易所直接上市，以每股250美元的參考價進行交易，周五(16日)收報342美元，累升近6%。

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撰文 : 趙家盈

美國 美元 經濟 虛擬貨幣 比特幣 土耳其

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