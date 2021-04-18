【bitcoin】土耳其禁以虛擬貨幣支付 加密貨幣破頂後急跌 比特幣昨晚急跌逾一成

近日比特幣多次破頂，更於上周二（13日）創63588.2美元新高。而美國最大加密貨幣交易所Coinbase於周三（14日）上市，亦帶動比特幣升勢。惟土耳其政府頒令禁止以虛擬貨幣進行交易使比特幣受挫，並一度跌穿5.2萬美元關口。

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比特幣今早一度低見51,750美元，半日急跌逾14%，蒸發近40億美元市值。而其他加密貨幣亦紛紛急跌，以太幣跌穿2,200美元，24小時內跌幅逾15%；狗狗幣本周累漲400%後，現跌逾17%。

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Coinbase的上市消息為帶動加密貨幣市場造好，其於周三在納斯達克交易所直接上市，以每股250美元的參考價進行交易，周五(16日)收報342美元，累升近6%。

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