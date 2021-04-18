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【阿里巴巴9988】螞蟻傳研究馬雲脱手股份 公司澄清從未討論

股樓投資 15:08 2021/04/18

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阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團去年A、H股同步上市計劃暫緩後，被當局約談並進行金融業務整改。早前，阿里發公告稱已制定整改方案，惟有外媒報導稱人民銀行、銀保監會於1月至3月再度約談馬雲及螞蟻集團。有指，當局希望馬雲能與阿里巴巴等業務劃清界線。

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報導引述消息人士指，螞蟻集團希望馬雲將手上股份出售予螞蟻或阿里巴巴的現有投資者。當局許可馬雲將其持股轉讓給國有資本，但不允許其將持股售予與其關係密的個人或實體，並需要完全退出。

【騰訊700】中信証券料騰訊文娛業務增長將加快　建議關注5大騰訊系股份  詳情請看[下一頁]

另有消息人士稱，雙方在數月前已開始研究馬雲退出集團的可能性，並認為馬雲退出或會有利於螞蟻重啟上請計劃。

螞蟻集團回應稱，公司未有進行過任何有關馬雲出售股權的討論，而有關當局則未有回應。

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撰文 : 趙家盈

H股 港股 金融 馬雲 銀行 中國銀行保險監督管理委員會 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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